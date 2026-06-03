פיצוצים נשמעו הלילה (רביעי) באי קשם שבאיראן. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית "מאהר".

דקות ספורות לאחר מכן, הודיע צבא כווית כי מערכות ההגנה האווירית שלו הופעלו לצורך יירוט מתקפות של טילים וכטב"מים עוינים.

בהמשך, הופעלו אזעקות גם בבחריין בעקבות מתקפת טילים, אשר לפי ההערכות שוגרה משטח איראן.

משמרות המהפכה של איראן קיבלו אחריות על מתקפת הטילים והכטב"מים לעבר כווית, והצהירו כי היעד היה בסיסים אמריקניים במדינה, כנקמה על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר באי קשם.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) הגיב לאירועים ומסר כי כוחות אמריקניים יירטו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים, וכי הצבא ביצע תקיפות הגנה עצמית באי קשם בתגובה לניסיונות תקיפה איראניים ברחבי המזרח התיכון.

לפי הודעת סנטקום, איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר מדינות באזור, אך כולם נכשלו בלבצע פגיעות מדויקות: שני טילים שנורו לעבר כווית החטיאו או התפרקו במהלך הטיסה, ושלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו באופן מיידי על ידי כוחות ההגנה האווירית של ארצות הברית ובחריין.

עוד צוין בהצהרה כי רגעים ספורים קודם לכן הפילו כוחות סנטקום שלושה כטב"מים מתאבדים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות, וכן בוצעו תקיפות הגנה עצמית נגד תחנת בקרה צבאית קרקעית של איראן באי קשם.