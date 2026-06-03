שורה של בכירי הרבנים בארגון "תורת הארץ הטובה" חתמו על מכתב תקיף וחריף, המופנה נגד התרחבות סמכויותיה של מערכת המשפט בענייני הביטחון, הצבא וזהותה היהודית של המדינה.

המכתב נוסח בעקבות פגישת רבנים מיוחדת ודיון עמוק שנערך לפני מספר ימים בביתו של נשיא הארגון הרב יעקב אריאל. הרבנים התכנסו והבהירו את עמדתם "מתוך דאגה עמוקה לצביונה ולביטחונה של מדינת ישראל" בענייני השעה.

במוקד המכתב החריף עומדת ביקורת נוקבת על מה שהרבנים רואים כחריגה שיטתית של מערכת המשפט מסמכותה, תוך פגיעה בסטטוס-קוו הנהוג במדינה. לטענתם, פסיקות בג"ץ בענייני ביטחון, חברה וניהול סדרי המדינה אינן רק עניין משפטי, אלא בעלות השלכות הרסניות בשטח ובחזית.

במכתבם מאשימים הרבנים כי "התערבות בית המשפט בענייני ביטחון, הלכה, חברה וניהול סדרי המדינה מהווה חריגה מסמכותו ופגיעה בסטטוס-קוו". הם מזהירים בצורה ישירה כי "פסיקות אלו מסכנות את חיי הלוחמים, פוגעות במרקם החיים הציבוריים של אזרחי ישראל, ומייצרות עימות פנימי המהווה סכנה לאומית חמורה".

כמו כן, הם מעניקים גיבוי רשמי ומלא לעצמאותה של הרבנות הראשית כסמכות ההלכתית העליונה על פי חוק ועל פי קבלת העם, ופוסקים כי "אין למערכת המשפט סמכות להתערב בהחלטותיה, וחל איסור הלכתי לציית לפסקים הסותרים את הוראותיה".

אחד החלקים המשמעותיים ביותר במכתב, הנוגע ישירות לחוסנו הלאומי של צה"ל, מתייחס להחלטות המשפטיות לקדם שילוב מגדרי בחילות השדה ובמערך המתמרן.

הרבנים מגדירים את הניסיונות לשלב לוחמות בחיל השריון כקו אדום ואיסור תורה חמור, השקול להפרת יסודות הדת כמו שבת וכשרות, ומצטטים מהתורה: "כִּי ה' אֱלֹקיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ, וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ...". הם מבהירים כי "עירוב לוחמים ולוחמות בחיל השריון הוא איסור תורה חמור, השקול לאיסורי שבת וכשרות, ופוגע בכשירות המבצעית של החיילים".

מעבר לפן ההלכתי, הרבנים מציגים קו המזהיר מפני פגיעה קשה בביטחון הלאומי וביכולת הגיוס של חיילים דתיים ושומרי מסורת, ומציינים כי "קיים חשש כבד כי מהלך זה יתרחב ויפגע באופן קשה גם בכלל חילות השדה". פגיעה אנושה זו, לדבריהם, "תמנע מאלפי לוחמים דתיים ושומרי מסורת מכל חלקי העם שירות משמעותי ותמיט אסון על צה"ל".