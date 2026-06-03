אדם ניסה להצית אתמול (שלישי) בניין מגורים בו מתגוררות משפחות יהודיות צעירות בשכונת גולדרס גרין בלונדון.

בהצהרה של ארגון 'שומרים' נמסר כי האירוע התרחש כאשר דיירי בניין דירות מקומי התעוררו לפתע עקב אזעקת אש.

על פי עדויות של עדי ראייה מהמקום, הם ראו חשוד שהצית במכוון אש בחדר מדרגות משותף של הבניין. כאשר ניסו להתעמת איתו המצית נמלט מהמקום.

תושב הצליח לאתר במהירות את מקור הלהבות ולכבות את האש לפני שהספיקה להתפשט. לא היו נפגעים באירוע.

קבוצת השמירה הקהילתית של 'שומרים' הגיעה במהירות למקום. מתנדבים איתרו בהצלחה ראיות קריטיות, כולל חפצים אישיים שככל הנראה הושארו על ידי החשוד שנמלט ותיעודים של מצלמות אבטחה. משטרת לונדון פתחה בחקירת האירוע.

התקרית מתרחשת על רקע חרדה גוברת בקרב יהדות בריטניה בעקבות סדרה של התקפות ממוקדות על הקהילה.

לפני פחודש מחודש נדקרו בשכונת גולדרס גרין שני יהודים חרידם. הדקירה גרמה לממלכה המאוחדת להעלות את רמת האיום הלאומית מפני טרור מ"משמעותי" ל"חמור" בפעם הראשונה מזה למעלה מארבע שנים.