בית המשפט בארצות הברית גזר חמש שנות מאסר, לצד אשפוז במוסד לבריאות הנפש, על ג'ארט בובה, בן 52 מפיטסבורג שבפנסילבניה.

בובה הורשע בכך שבאוגוסט 2024 תקף באמצעות בקבוק זכוכית שני סטודנטים יהודים, אשר גודווין ואילן גורדון, בעת שהיו בדרכם לאירוע של ארגון הסטודנטים "הלל" בקמפוס אוניברסיטת פיטסבורג.

התוקף זיהה את השניים כיהודים בשל הכיפות שחבשו. כתוצאה מהטחת הבקבוק, גודווין נחתך בצווארו וגורדון סבל מזעזוע מוח.

כתב האישום נגד בובה כלל ארבעה סעיפים שעסקו בהפחדה על רקע אתני, לצד תקיפה פשוטה בנסיבות מחמירות בנשק קטלני.

בדיון שנערך בבית המשפט פנה בובה לשופטים ואמר שהוא "מצטער באמת" ו"מתחרט". לדבריו, הוא הפסיק ליטול את תרופותיו לבריאות הנפש ובזמן האירוע הוא "הזות" ו"שמע קולות", ואף הוסיף כי הוא מקווה "שייסלח לו".

יממה לאחר האירוע, פרסמו סגנית נשיא בית הספר לענייני סטודנטים בפיטסבורג, קרלה פנזאל, וסגן נשיא בית הספר לשוויון, גיוון והכלה, קלייד וילסון פיקט, הודעה משותפת המגנה את המעשה. עם זאת, בהצהרתם נכתב כי "רשויות אכיפת החוק קבעו כי הפיגוע לא ממוקד או מופנה כלפי קבוצה ספציפית" - מה שעורר זעם רב בקהילה היהודית.

גודווין, שסיים מאז את לימודיו באוניברסיטה ועבר לפילדלפיה, מסר הצהרה בפני הנוכחים באולם בית המשפט. "אני עדיין רואה את עיניך - פראיות ומלאות זעם. אני מרגיש את נשימתי נעתקת. גופי מתכווץ ברגעים האלה. אני שוב בפחד שיצרת". גודווין הוסיף כי רגע שהיה אמור להיות מוקדש ל"שמחה, הרהור ואחדות" הפך ל"פחד ואלימות", וציין כי בובה בחר ב"אלימות המונעת על ידי דעות קדומות ופחד".

לאחר הקראת גזר הדין, שיתף גודווין כי מאז התקיפה הוא סובל מהתקפי חרדה וממשיך להרגיש "פגיע", אך יחד עם זאת הוא "גאה" עוד יותר בזהותו היהודית. הוא ציין כי אין זו הפעם הראשונה שבה נתקל בגילויי אנטישמיות בקמפוס, חרף העובדה שפיטסבורג היא "מקום יהודי מאוד".

לדבריו, הוא העביר דיווחים להנהלת האוניברסיטה על השנאה שחווה, אך "לא היה טיפול אמיתי בכך".

הסטודנט השני שנפגע, אילן גורדון, משרת כיום בצה"ל. הצהרתו הוקראה לפרוטוקול בית המשפט על ידי אביו, ג'ארד גורדון. בהצהרה נכתב כי הוא יהודי דתי חובש כיפה, המניח תפילין באופן קבוע והינו נכד לניצולי שואה. גורדון תיאר בכתב את האווירה ששררה בקמפוס לאחר מתקפת הטרור של חמאס בישראל ב-7 באוקטובר 2023, והגדיר זאת כ"שנה של קריאות שאושרו על ידי האוניברסיטה 'להפוך את האינתיפאדה לגלובלית'".

בתיאור רגע התקיפה כתב גורדון כי בובה "ניפץ בקבוק זכוכית על לחיי הימנית, וניפץ אותו על צווארו של חברי. היו אחרים שהלכו איתנו באותו ערב; אבל הוא רץ לעברנו, בחר בנו, בחר בנו לתקוף באופן ממוקד שני סטודנטים בעלי חזות יהודית".

גורדון, ששיחק כתופס בקבוצת הבייסבול פיט קלאב, ציין כי הפגיעות הפיזיות שספג אילצו אותו לעבור ניתוח שיניים וסיימו את קריירת הבייסבול שלו.

בוא הפנה אצבע מאשימה כלפי המוסד האקדמי שבו למד וכתב: "זה מצער שקבוצות הנתמכות על ידי אוניברסיטת פיטסבורג הצליחו להסית לאלימות נגד יהודים וישראלים ללא עונש לפני התקיפה. התקיפה שלנו הייתה קשורה באופן בלתי נפרד לרטוריקה מאיימת ולאקלים שמנרמל קנאות".