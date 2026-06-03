הקרב הפוליטי על תפקיד מבקר המדינה העשירי של ישראל מגיע לקו הסיום. מליאת הכנסת תתכנס היום (רביעי) בשעה 11:00 לישיבה מיוחדת, שבה יצביעו 120 חברי הכנסת מאחורי פרגוד בהצבעה חשאית.

ההתמודדות תיערך בין שני המועמדים - פרקליטו האישי של ראש הממשלה עו"ד מיכאל ראבילו, מול שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. המנצח יכהן בתפקיד מבקר המדינה בשבע השנים הבאות.

עו"ד ראבילו, מועמד הקואליציה, ערך בימים האחרונים שיחות רבות עם חברי האופוזיציה בניסיון לקבל את תמיכתם. הוא השיב לטענות לפיהן הוא שליחו של ראש הממשלה לתפקיד ואמר בין היתר "גם על מנדלבליט, שהיה מזכיר ממשלה של נתניהו ואז מונה להיות היועץ המשפטי לממשלה, אמרו שהוא 'יועץ משפחתי', ובסוף הוא זה שהעמיד את ראש הממשלה לדין".

עוד דווח כי ראבילו אמר שהוא אינו מתכוון להיות לעומתי למשרדי הממשלה מתוך גישה שמנסה לתת ביקורת עניינית שהמלצותיה ייושמו במשרדי הממשלה.

גם מועמד האופוזיציה, השופט אלרון, מעורר בקרב חבריה חשש שהוא מתואם עם שר המשפטים יריב לוין. אלרון הדגיש בפגישותיו איתם שאין לו קשר אישי ללוין ואף פגש אותו מעט מאוד פעמים. הוא ציין כי יש לו ביקורת רבה על התנהלות בית המשפט העליון והוא אינו מסתיר אותה.