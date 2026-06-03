המשרד לביטחון לאומי הודיע כי 180 רחובות בעיר אילת הוכרזו כזכאים לרישיון נשק אישי, במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל וגורמי המקצוע באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה.

בעקבותיה, תושבי הרחובות שנכללו בהחלטה יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק, בכפוף לעמידה בקריטריונים ובתנאים הקבועים בחוק.

אילת היא היישוב ה-100 שמצטרף מתחילת שנת 2026 לרשימת היישובים הזכאים במסגרת הרחבת הרפורמה. העיר מצטרפת לעשרות ערים, יישובים ומועצות אזוריות שכבר הוגדרו כאזורים המזכים בהגשת בקשה לרישיון נשק אישי.

לפי נתוני המשרד לביטחון לאומי, מאז הרחבת הרפורמה קיבלו יותר מ-260 אלף אזרחים רישיון לכלי ירייה פרטי.

השר בן גביר אמר כי "אילת היא היישוב ה 100 שמצטרף השנה לרפורמת הנשק, וזהו ציון דרך משמעותי בהמשך המהפכה שאנחנו מובילים".

לדבריו, "אחרי השבעה באוקטובר כולם מבינים שנשק בידיים הנכונות מציל חיים. לתושבי אילת, כמו לכל אזרח שומר חוק במדינת ישראל, יש זכות בסיסית להגן על עצמם, על משפחתם ועל סביבתם. נמשיך להרחיב את הרפורמה ולחזק את הביטחון האישי".