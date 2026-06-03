מעצר החשוד בהתעללות בכלב דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ש"י עצרו נער כבן 16, תושב מעלה אדומים, החשוד כי התעלל באכזריות בכלב בכפר עטארה שבאזור השומרון לפני כשבועיים.

החקירה נפתחה במפקדה המשימתית המשולבת במחוז ש"י, בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות שבו נראה החשוד מכה את בעל החיים.

החשוד שהה במנוסה במהלך השבועיים האחרונים, בזמן שחוקרי המשטרה אספו ראיות וביצעו פעולות חקירה מאומצות במטרה לחשוף את זהותו ולהביא למעצרו.

המעצר בוצע במהלך פעילות ממוקדת של בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י ושוטרי יס"ם שומרון, אשר נעזרו באמצעים טכנולוגיים מגוונים כדי לאתר את הנער.

לאחר מעצרו, הועבר החשוד לחקירה במפקדה המשימתית של המחוז. בהמשך היום יובא הקטין בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו הרשמי לצורך מיצוי הליכי החקירה בעניינו.

המשטרה הדגישה כי "תפעל באפס סובלנות נגד כל גילוי של אלימות, כלפי בני אדם בכלל וכלפי בעלי חיים בפרט. כמו במקרה זה נפעל בנחישות למעצרם של המעורבים במקרים אלו. מדובר בעבירה חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת. המשטרה מתייחסת למקרים מסוג זה במלוא הרצינות ופועלת בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים".