הזמר פאר טסי פרסם אלבום מוזיקלי חדש בשם "ילדי השטח", המיועד במיוחד עבור קהל הילדים.

האלבום החדש כולל שורה של שירים מגוונים, ובהם הרצועות "בוקר טוב", "הענק הירוק", "שיר האותיות", "קבלת שבת", "משקפיים" ועוד. היצירות השונות באלבום משלבות תכנים חווייתיים וחינוכיים לצד לחנים המותאמים לגיל הרך.

אחד השירים הבולטים באלבום הוא "שיר האותיות", העוסק בחשיבות לימוד אותיות האלף-בית העבריות ובדרכים יצירתיות לזכירתן, תוך שילוב דוגמאות להרכבת מילים ראשוניות כמו "אבא" ו"אמא".

הטקסט מדגיש את כוחן של האותיות לברוא עולמות ואת המבנה הייחודי של השפה העברית הכוללת עשרים ושתיים אותיות, לא כולל האותיות הסופיות.

במסגרת מילות השיר, פונה טסי למאזינים הצעירים ומסביר כי "בכל דור ודור חשוב שנזכור את האותיות, שאיתן אפשר לברוא עולמות". השיר מציג שיטות חווייתיות לזכירת סדר האותיות ומציג חרוזים המשלבים מילים יומיומיות, שאלות ומשחקי שפה.

רצועה נוספת באלבום היא השיר "בוקר טוב", שנכתב והולחן על ידי טום פורמן ומציג את שגרת הגן ואת מערכות היחסים של הילדים בו. השיר מתאר דמויות שונות מהגן ואת השאיפות שלהן, וכולל את הפזמון, "בוקר טוב לילדים, בוקר טוב לילדות, בוקר טוב לחיוכים, בוקר טוב גם לדמעות".

השיר מציג אווירה של חברות וקרבה ומזכיר חוויות יומיומיות של הילדים, כמו פחד מתפורת או נסיעה משפחתית לחו"ל.

האלבום כולל גם את השיר "קבלת שבת", שנכתב והולחן על ידי פאר טסי ואיתן דרמון, ומתאר את ההכנות המשפחתיות לקראת בואו של יום המנוחה.

השיר מתמקד בניחוחות החלה, בהדלקת הנרות על ידי האם ובחזרתו של האב לעשיית הקידוש. מילות השיר מדגישות את הייחודיות של יום השבת בהשוואה לשאר ימי השבוע, עם הפזמון החוזר, "שבת המלכה, שבת מתוקה, תיכנס היא עטופה, שמלה כמו כלה".