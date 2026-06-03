שנה לאחר מותו של מנחם מבשר מרקוביץ', שנהרג בתאונת דרכים חזיתית בכביש 446 סמוך לבית אריה, יוצא שיר חדש שנכתב והולחן לזכרו.

מרקוביץ', בן 21 במותו, היה בנם של הרב דוד ואסתר מרקוביץ' ונכדו של הרב יהושע כ"ץ, רב העיר מעלה אדומים.

הוא נהרג כשלושה חודשים לאחר שהשתחרר משירותו הצבאי ביחידת ספר המדבר, כאשר לפי בני המשפחה התאונה אירעה לאחר שרכב פלסטיני סטה מנתיבו ופגע ברכבו.

השיר החדש מבוסס על פסוקים מן הנביא ועל דברי מדרש, והוא נושא את המילים “מַה נָּאוּ עַל הֶהָרִים רַגְלֵי מְבַשֵּׂר מַשְׁמִיעַ שָׁלוֹם מְבַשֵּׂר טוֹב מַשְׁמִיעַ יְשׁוּעָה".

במרכז היצירה עומדת קריאה לנחמה, לאמונה ולראיית האור גם מתוך השבר, עם השורות “קוֹל מְבַשֵּׂר מְבַשֵּׂר וְאוֹמֵר הִגִּיעַ זְמַן גְּאֻלַּתְכֶם". בני המשפחה מתארים את המילים כתפילה לראות את האור הזורח על עם ישראל ובתוכו, וכקריאה להמשיך לקום, להתנחם ולהאמין.

קרוביו של מרקוביץ' תיארו אותו כבחור משכמו ומעלה, איש אמת, מלא חסד וטוב, אוהב ה' ואוהב ארץ ישראל. במשפחה סיפרו כי הוא היה חזק ברוחו ובגופו, ממיישבי הארץ ומבוניה, ולאחר שחרורו מצה"ל ביקש לשוב ולהצטרף למאמץ הלחימה במסגרת שירות מילואים במלחמת חרבות ברזל. באותה תקופה שבה נהרג עבד למחייתו במוסך רכבים בשומרון.

בדברי ההקדשה לשיר כתבו בני המשפחה כי מנחם “נקטף בשיא פריחתו", בדרכו הביתה אל החווה בהרי טלמון. עוד הוסיפו בני המשפחה כי מדובר במילים “שמבקשות נחמה, שמתפללות לראות את האור שזורח, עלינו, ובתוכנו. אור של דור של צעירים מלאי עצמה ואהבת ה', שבזכותם הארץ הזאת חוזרת ומאירה לנו פנים. מילים שקוראות לעם ישראל להתנחם לקום ולהמשיך, ובעיקר להאמין שכבר נשמעות רגלי המבשר, משמיעות שלום, משמיעות ישועה".

את השיר כתב מן המקורות צבי יהודה רוזנטל, כאשר על הלחן והשירה אמון היוצר יודא.