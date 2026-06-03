נערה בת 14 נפטרה הלילה בבית החולים אסותא באשדוד, לאחר שנמצאה אמש בשעות הלילה המאוחרות כשהיא מחוסרת הכרה בחדרה.

האירוע הטראגי התרחש בפנימייה לנוער הממוקמת ברחוב ההסתדרות שבעיר אשדוד.

אב הבית של המוסד החינוכי הוא זה אשר איתר את הנערה בחדרה, כשהיא ללא דופק וללא נשימה, והזעיק באופן מיידי את כוחות הרפואה אל המקום.

צוותי הצלה שהוזעקו למבנה הפנימייה העניקו לנערה טיפול רפואי ראשוני וביצעו בה פעולות החייאה מתקדמות וממושכות.

בהמשך, פונתה הצעירה באמצעות ניידת טיפול נמרץ של מד"א אל בית החולים אסותא בעיר, תוך כדי שצוות הרפואה ממשיך לבצע בה פעולות החייאה אינטנסיביות גם במהלך הנסיעה.

חרף מאמציהם של הרופאים והצוותים הרפואיים בבית החולים, אשר נלחמו על חייה של הנערה לאורך כל שעות הלילה, נקבע מותה.

בשלב זה, נסיבות המוות של הנערה עדיין אינן ברורות והן נמצאות בבדיקה של הגורמים המוסמכים.