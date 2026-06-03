רשות האוכלוסין וההגירה החליטה למנוע את כניסתה לישראל של הפעילה האמריקאית-פלסטינית לינדה סרסור, המשמשת כיועצת לראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, בעקבות המלצת משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.

הפנייה לרשות האוכלוסין הוגשה על ידי מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק הכניסה לישראל, המאפשר למנוע כניסה מאדם שקרא בפומבי להטלת חרם על ישראל.

לפי הודעת המשרד, ההמלצה התקבלה על ידי רשות האוכלוסין, וכניסתה של סרסור, שהייתה צפויה להגיע לישראל בתחילת חודש יולי, נמנעה בפועל. במשרד ציינו כי ההחלטה התקבלה בהתאם למדיניות שקבע השר עמיחי שיקלי ולאחר שהתקבל מידע על הגעתה הצפויה.

סרסור מוכרת כפעילה בולטת בתנועת ה-BDS, הקוראת לחרם, משיכת השקעות והטלת סנקציות על ישראל. במשרד התפוצות טענו כי היא השתתפה לאורך השנים בפעילויות ובקמפיינים נגד ישראל, ובהם יוזמות של ארגונים פרו-פלסטיניים בארצות הברית.

שיקלי אמר כי הורה למנכ"ל משרדו לפעול למניעת כניסתה של סרסור, שאותה הגדיר "מן הדמויות הבולטות בפעילות החרם נגד ישראל בארצות הברית". לדבריו, "אנו ממשיכים ליישם ללא פשרות את המדיניות שהתוויתי במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות: כל מי שמסית ותומך בחרמות כנגד מדינת ישראל - יישא בתוצאות ויוחרם בעצמו".

שיקלי טען עוד כי סרסור נמנית עם מובילי המחאות שתמכו בחמאס לאחר טבח 7 באוקטובר, וכי עודדה פעילות אנטי-ישראלית בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. לדבריו, היא הייתה מעורבת גם בקמפיינים נגד שיתופי פעולה ביטחוניים של חברת מיקרוסופט עם צה"ל, ובהם פרויקטים הקשורים ליחידה 8200.

כהן סקלי מסר כי "מי שמסית ומלבה שנאה כנגד מדינת ישראל לא ידרוך בה. נמשיך לפעול למניעת גורמים עוינים ואנטי-ישראליים מלהיכנס לשטחי המדינה".