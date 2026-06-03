מרסל גנס, לשעבר ראש המועצה המקומית אלקנה, הלך לעולמו. הלווייתו תתקיים היום (רביעי) בשעה 16:00 בבית ההספדים קהילת ירושלים שבהר המנוחות בירושלים.

גנס כיהן בתפקיד ראש המועצה המקומית לאחר שנבחר באוקטובר 1998, והוביל את היישוב במשך חמש שנים עד לשנת 2003.

הוא נולד באמסטרדם שבהולנד בשנת 1947 לדוד ושושנה, ניצולי שואה שהיגרו מגרמניה להולנד זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה.

אחיו הגדול נספה בשואת יהודי הולנד במהלך שנות המלחמה. בצעירותו למד גנס בבית ספר ציבורי, השלים את לימודי היהדות והעברית שלו באופן פרטי, והיה חבר פעיל בתנועת הנוער בני עקיבא.

בשנת 1971 עלה גנס לישראל, התגייס לשירות צבאי בצה"ל ושירת כלוחם בחיל התותחנים. בהמשך חייו השלים לימודי תואר שני במינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.

מבחינה מקצועית, הוא עבד במחלקת ניירות הערך של בנק אגוד ובהמשך מילא שורה של תפקידי ניהול בחברת השקעות ובמקומות נוספים במשק.

בשנת 1979 עבר יחד עם בני משפחתו להתגורר ביישוב אלקנה שבשומרון. בשנותיו הראשונות של היישוב, נרתם לפעילות הציבורית והתנדב באופן קבוע לסייע בשמירה על ביטחון המקום.

פעילותו הקהילתית וההתנדבותית ארוכת השנים ביישוב סללה את דרכו להנהגת המועצה המקומית בסוף שנות התשעים.