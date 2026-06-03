כתובות נאצה ואיומים רוססו הלילה (רביעי) מחוץ לאולפני חדשות 12 בתל אביב.

בין היתר נכתב במקום: "לבוגדים שלום" ו"11,12,13, פלג, דרוקר, גלי, איציק ושאר הטינופות, תשלמו בדם יקירכם".

בכתובת נוספת רוסס המסר: "הסרת דרגות הפצ"רית יחד עם ראשה". הכתובות כוונו נגד עיתונאים, אנשי תקשורת ובכירים במערכת המשפט.

העיתונאי אבישי גרינצייג כתב כי זהות המרסס מוכרת לרשויות האכיפה. לדבריו, התביעה המשטרתית ממתינה זה חודשים להחלטת הפרקליטות האם להגיש נגדו כתב אישום בגין הסתה לאלימות ועבירות נוספות.

לדברי גרינצייג, החשוד אף הודה בעבר בביצוע עשרות מעשי ריסוס והשחתת רכוש במקומות שונים, אך טען כי מדובר במחאה. "עדיין מחכים להחלטה רשמית של הפרקליטות", ציין.

בחדשות 12 גינו את המעשה וקראו למשטרה לפעול: "אנחנו קוראים למשטרת ישראל לפעול במהירות נגד העבריין שממשיך להסית לאלימות נגד עיתונאי חברת החדשות ועמיתים לעיתונות החופשית. זו אינה הפעם הראשונה שכתובת מסוג זה מרוססת. הפעם מדובר באיום ישיר וברור וזהו סימן אזהרה שעל גורמי אכיפת החוק לקחת במלוא הרצינות ולפעול לאלתר בהתאם".

גם בתאגיד השידור כאן גינו את הכתובות. בהודעה נמסר כי "אי אפשר להתייחס לארוע במנותק מהנסיונות המתמשכים לביצוע דה-לגיטימציה לתקשורת הישראלית החופשית ולנסיונות לפגוע בעצמאותה ולהחליש אותה. אנו קוראים למשטרה, שלא פעלה בתקיפות במקרים דומים קודמים, לפעול מיידית לאיתור המסיתים ולמיצוי הדין עמם".