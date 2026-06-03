סגירת מעגל התרחשה במטה המוסד, כאשר ראש המוסד הנכנס, אלוף רומן גופמן, נפגש במהלך טקס כניסתו לתפקיד עם משה ויצמן ואלישיב מזרחי.

השניים, חובשים בארגון איחוד הצלה, העניקו לגופמן טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו תחת אש בבוקר השבעה באוקטובר.

המפגש הנוכחי אורגן בצעד של הכרת הטוב, לאחר שגופמן ומשרד ראש הממשלה הזמינו את החובשים לקחת חלק בטקס הרשמי.

בבוקר השבעה באוקטובר, עם הישמע האזעקות, יצאו ויצמן ומזרחי אל אזורי הלחימה בדרום במטרה להציל חיי אדם. בשעה 08:30 בבוקר, באזור צומת ברור חיל, סימן רכב אזרחי לויצמן לעצור את נסיעתו.

בתוך הרכב שכב גופמן, שכיהן אז כתת-אלוף ומפקד בסיס צאלים, כשהוא סובל מפצעי ירי קשים לאחר שנלחם במחבלים שחדרו למרחב.

ויצמן העלה את גופמן הפצוע אל האמבולנס והחל בפינוי דחוף לעבר המרכז הרפואי, תוך שהוא שומר עמו על קשר רציף כדי למנוע ממנו לאבד את הכרתו.

אל הפינוי הרפואי הצטרף בהמשך גם מזרחי, שחבר לאמבולנס לאחר שסיים לפנות פצועים אחרים ברכבו הפרטי לבית החולים ברזילי באשקלון. יחד נלחמו שני החובשים על חייו של גופמן לאורך נתיב הפינוי, עד שהביאו אותו לידי הצוותים הרפואיים בבית החולים.

ויצמן שיתף בתחושותיו לאחר הטקס ומסר, "באותם רגעים באמבולנס לא ידעתי שמדובר במי שינהל בעתיד את אחד הארגונים הרגישים והחשובים ביותר של מדינת ישראל. ראינו לוחם פצוע על הכביש, מפקד גיבור, שדיבר איתנו כל הדרך, והייתה לנו משימה אחת מול העיניים: להשאיר אותו בהכרה ולהציל את חייו. מי האמין שהוא יהיה יום אחד ראש המוסד. לעמוד כאן היום במטה המוסד ולראות אותו נכנס לתפקיד ראש הארגון, זו סגירת מעגל שאין מילים לתאר אותה".

מזרחי הוסיף אף הוא לאחר המפגש, "באותו בוקר, אחרי שפיניתי פצועים ברכבי הפרטי לברזילי, שמעתי את הקריאה של משה בקשר ולא היססתי לרגע. חברתי אליו על הכביש כדי להילחם יחד על חייו של האלוף גופמן ולדאוג שהוא יישאר איתנו לאורך כל הדרך. לעמוד היום במטה המוסד ולראות את אותו לוחם פצוע מהאמבולנס מקבל את המפתח לביטחון המדינה, זו סגירת מעגל מרגשת בצורה בלתי רגילה וזו תזכורת חיה לכוח של הערבות ההדדית והצלת החיים בישראל".