האב השכול חגי לובר פרסם קריאה פומבית להקמת מפלגה חדשה לקראת מערכת הבחירות הבאות.

לפי תוכניתו של לובר, המפלגה החדשה תציב לעצמה למטרה לחרוט על דגלה הובלת שיתוף פעולה והקמת ממשלה רחבה במדינת ישראל.

הוא הסביר כי הגוף הפוליטי המתוכנן נועד להוות לשון מאזניים וכוח משמעותי, אשר יאלץ את המפלגות האחרות לוותר על חרמות ויריבויות אישיות.

לובר שואף להקמת ממשלת אחדות לאומית שתפעל בשיתוף פעולה ותדבר בשפת ההסכמה ולא בשפת ההכנעה, לפחות למשך ארבע השנים הבאות.

להערכתו, ממשלה מסוג זה תוכל להוביל להבנות רחבות וענייניות בנושאים המעסיקים את הציבור לאורך מערכות בחירות רבות.

בין הנושאים המרכזיים שמנתה קריאתו של לובר: רפורמה משפטית, גיוס לכולם, ביטחון אישי ולאומי, חינוך וצדק חברתי.

הוא התריע מפני המשך המצב הפוליטי הקיים והזהיר כי ללא שינוי, המערכת הפוליטית תמשיך לייצר ממשלות "שינוי" או ממשלות "על מלא" מסורסות ומשותקות, שיגררו מאבקים אישיים על גב האזרחים ואף מלחמת אחים.

לובר הגדיר את דבריו כקריאת השכמה דחופה המופנית לארגונים אזרחיים, לארגוני משרתים במילואים ולאנשי אחדות, במטרה שיניחו בצד את האגו ואת ההבדלים הדקים ביניהם.

בפנייתו למצביעים מכל קצוות הקשת הפוליטית, ביקש לובר לשנות את דפוס ההצבעה באופן זמני: "גם אם אתם שייכים למפלגה או שבט וגם אם אתם ביביסטים שרופים או מפגיני רל"ב ותיקים, אז לפחות לארבע שנים הבאות שנו את דפוס ההצבעה והבטיחו לכולנו עתיד של יחד ותרבות פוליטית של שיתוף פעולה".

הוא סיכם את דבריו והדגיש כי המהלך נדרש "למען הנופלים, למען הפצועים, למען הלוחמים, ולמען כלל האזרחים, ממשלת אחדות לפחות לארבע שנים".