הזמר ירון בר פרסם ביצוע חדש לשיר "ודע שלעתיד", שהלחין יוסי גרין ומבוסס על דבריו של רבי נחמן מברסלב. לדברי בר, החיבור לשיר נוצר מתוך הזדהות אישית עם המסר העולה מהמילים.

בר סיפר כי השיר ליווה אותו במשך תקופה ארוכה וכי חש שהוא משקף תחושות המלוות אותו לאורך השנים. "הרגשתי שהמילים מספרות את מה שאני עובר מאז שאני מכיר את עצמי", אמר.

הוא הוסיף: "אני לומד ולומד, אבל לא פעם מרגיש שרוב הדברים נשכחים. פתאום שמעתי את הדברים של רבי נחמן, והרגשתי מנוח".

לדבריו, ככל שחזר להאזין לשיר, התחזק בו הרצון להקליט אותו בעצמו. הוא פנה ליוסי גרין וביקש את ברכתו לביצוע חדש, וגרין הפנה אותו למפיק המוזיקלי אלי קליין.

השניים נפגשו באולפן, ובר מסר כי בתוך זמן קצר הושלמה העבודה על הגרסה החדשה. "אני מלא תודה לאבא שבשמים שמפגיש אותי עם שירים שהם אמת צרופה", אמר, "ומודה על הזכות לשיר אותם".