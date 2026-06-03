חבל לפלנד שבפינלנד, המוכר בעיקר בזכות נופיו החורפיים, יציע הקיץ לתיירים אטרקציה חדשה שבמרכזה חיפוש אחר מטיל זהב אמיתי בשווי של כ-20 אלף יורו.

המשתתפים יוזמנו לסייר בשבילי אתר הנופש לוי שבצפון פינלנד ולאתר את המטמון באמצעות רמזים שיופצו לאורך חודשי הקיץ.

הפעילות, שזכתה לשם "ציד שמש חצות", תחל ב-18 ביוני במרכז המבקרים של לוי, כך מסר ארגון "Visit Levi". המשתתפים יוכלו להירשם במקום ולקבל את הרמז הראשון, ולאחר מכן יפורסמו רמזים נוספים שיובילו אותם בין מוקדי התיירות באזור.

המארגנים ציינו כי ניתן יהיה למצוא את מטיל הזהב לאחר כל אחד מהרמזים, כאשר רמזים נוספים יהפכו בהדרגה את זיהוי המיקום לקל יותר. הרמז האחרון צפוי להתפרסם ב-22 באוגוסט, ובמהלך הפעילות התבקשו המשתתפים לנוע באחריות ולהימנע מפגיעה בקרקע או בסביבה.

אתר הנופש לוי, השוכן מעבר לחוג הארקטי, מוכר כאחד מיעדי הסקי הבולטים בפינלנד וכמוקד פופולרי לצפייה באורות הצפון. במהלך הקיץ נהנה האזור מתופעת "שמש החצות", שבמסגרתה שורר אור יום במשך 24 שעות ביממה בתקופות מסוימות.

בארגון "Visit Levi" תיארו את עונת הקיץ באזור כפנינה נסתרת עבור תיירים. מנכ"לית הארגון סאטו פסונן מסרה, "לוי ידועה מעל הכל בזכות החורפים שלה, אבל הקיץ הצפוני עדיין אינו מוכר לרבים".

אתר הסקי לוי הוא אחד ממוקדי החורף באירופה שהרחיבו את פעילותם גם לעונות ללא שלג, עם אטרקציות כמו מצנחי רחיפה, שיט נהרות ורכיבת אופניים. מסע החיפושים מתקיים בשיתוף חברת כריית הזהב "אגניקו איגל פינלנד" הפועלת בקיטילה, יחד עם אתר הסקי של לוי.