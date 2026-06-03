חשבון ה-WhatsApp של יו"ר ארגון להב"ה, בנצי גופשטיין, נחסם בעקבות דיווחים נרחבים של פעילים מארגוני השמאל ומהקהילה הגאה.

החסימה בוצעה על רקע ההפגנה שמארגן להב"ה מול "מצעד הגאווה", אשר צפוי להיערך מחר בעיר ירושלים כמדי שנה. רבים בארגוני השמאל דיווחו על החשבון של יו"ר הארגון, ובעקבות כך הוא נסגר לשימוש.

השנה תתקיים הפגנת הנגד במיקום שונה מהעבר, וזאת לאור שינוי רשמי שנערך במסלול המצעד בירושלים.

המפגינים צפויים להתכנס ברחוב בן צבי, במיקום הממוקם מול תחנת הדלק "פז בר כוכבא". בארגון להב"ה השלימו את ההיערכות לקראת הגעת הפעילים למתחם המחאה החדש שנקבע.

גופשטיין הבהיר כי חרף המאמצים השונים וסגירת חשבונו הניסיונות לבטל את פעילות המחאה לא יצלחו, והיא תתקיים במועדה: "למרות כל הקשיים שמנסים באירגונים השונים למנוע את קיום ההפגנה - אנחנו נגיע ונמחה על התועבה בירושלים".

הוא קרא לציבור הרחב להגיע מחר למקום והוסיף: "חשוב מאוד להגיע להפגין נגד התועבה. ירושלים קדושה, וכך תישאר. להוציא את התועבה בקרבינו".

לפרטים נוספים לחצו כאן>>>