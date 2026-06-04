צמוד קרקע באופקים, נתיבות וכרמי גת עולה היום 2.65 עד 2.7 מיליון ש"ח. בירוחם, עיר עם הסכם גג ממשלתי של 2 מיליארד ש"ח לתשתיות ולפארקי תעסוקה, נפתחה עכשיו קבוצת רוכשים מצומצמת ל-4 וילות בלבד - בתנאים שהשוק הרגיל לא מכיר. מה שתקראו כאן עלול לשנות לכם לגמרי את הגישה להשקעה בנדל"ן.

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צמוד קרקע הוא המוצר הנדיר ביותר שקיים בנדל"ן. קרקע לא מייצרים, וכשהביקוש לבתים פרטיים עולה - האספקה לא יכולה לגדול. בכל עיר שמתפתחת בישראל, צמודי הקרקע הם המוצר הראשון שמכפיל את ערכו. באופקים, בנתיבות ובכרמי גת - מי שנכנס מוקדם, הרוויח 80 עד 100 אחוז על הכסף. ירוחם נמצאת היום בדיוק באותה נקודה.

יזם הפרויקט דביר דימרי אמר, "תסתכלו איפה הייתה אופקים לפני שלוש שנים. כשנכנסתי כיזם ב-782 יחידות דיור שם, כולם שאלו 'מי ירצה לגור שם?'. היום משקיעים שעשו שם 100% על הכסף כבר לא שואלים שאלות. ירוחם נמצאת בדיוק באותו מקום היום".

ירוחם של היום היא לא מה שחשבתם. המדינה חתמה על הסכם גג של 2 מיליארד ש"ח לתשתיות, מוסדות חינוך ופארקי תעסוקה. תעשיות ביטחוניות ואלפי אנשי קבע בדרך לאזור. 25 דקות מקריית המודיעין של צה"ל, הטבת מס של 18%, וקהילות דתיות-לאומיות חזקות שכבר קובעות בה את ביתן. יותר מ-250 משפחות רכשו לאחרונה בית בירוחם - הקהילה מתחזקת והביקוש לשכירות גובר.

בוובינר החשיפה ייחשפו הפרטים המלאים: 167 מ"ר בית עם חצר 120 מ"ר ומגרש של עד 350 מ"ר. הון עצמי של 345,000 ש"ח בלבד, 85% בקבלת המפתח בעוד 2.5 שנים, פטור ממדד מלא וערבות בנקאית על כל שקל.

קבוצת הרוכשים מוגבלת ל-4 משפחות בלבד. ברגע שהרשימה מתמלאת - הדלת נסגרת. אין סבב שני ואין רשימת המתנה.

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