מועצת התכנון העליונה אישרה היום (רביעי) בנייה של 2,162 יחידות דיור במספר יישובים מרכזיים ביהודה ושומרון.

האישור ניתן בהתאם למדיניותו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הפועל להעמקת האחיזה הישראלית באזור ולחיזוק מפעל ההתיישבות.

במסגרת ההחלטה הבוקר, אושרו תוכניות בנייה מפורטות אשר יאפשרו את הרחבתם של יישובים קיימים לצד פיתוח יישוב עירוני חדש.

ביישוב העירוני החדש גבעות, הממוקם בלב גוש עציון ואשר אושר בקבינט במרץ 2025, אושרה תוכנית בניין עיר (תב"ע) ל-1,006 יחידות דיור - אישור שצפוי לאפשר צמיחה, פיתוח וקליטה של אלפי תושבים חדשים במקום, וזאת לצד תכנון אלפי יחידות דיור נוספות המקודמות בימים אלו במרחב.

ביישוב הר ברכה שבשומרון אושרו להפקדה 922 יחידות דיור, מהלך המגדיל את היישוב פי שלושה מגודלו הנוכחי ומיועד לתת מענה לביקוש הגבוה למגורים במקום.

בנוסף לכך, במועצה המקומית קרית ארבע אושרו למתן תוקף 234 יחידות דיור חדשות.

סמוטריץ' התייחס להחלטות התכנון ומסר, "אנחנו ממשיכים לבנות את ארץ ישראל הלכה למעשה. הקמת היישוב העירוני גבעות עם אלפי יחידות דיור בגוש עציון, הגדלת היישוב הר ברכה שבשומרון פי שלוש ומאות יחידות דיור חדשות בקרית ארבע, אין זה רק מהלך תכנוני אלא מדובר במהלך לאומי שמבסס את אחיזתנו בשטח, מחזק את ביטחון ישראל, וקובע עובדות ברורות שמונעות הקמה של מדינת טרור ערבית בלב הארץ".

השר סמוטריץ' הוסיף: "אני מודה לראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל, לראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ולראש המועצה המקומית קרית ארבע, ישראל ברמסון, על שיתוף הפעולה. נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה כי זו הדרך לניצחון, לביטחון ולצמיחה. תודה למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת התהליכים".