בראיון לערוץ 7 מסביר אופיר לראון, מומחה בגיוס אשראי לעסקים, כיצד יכולים בעלי עסקים לנהוג כאשר הם מקבלים 'לא' מהבנק.

לראון מספר כי רבים מקבלים תשובות שליליות מהבנקים בתקופה הזו, תקופה של חוסר וודאות. מדבריו עולה כי לא פעם עסקים מקבלים מענה שלילי רק משום שלא ידעו להעביר את בקשתם מהבנק בצורה נכונה.

על משמעות המונח 'צורה נכונה' מרחיב לראון ומציין כי בנק רוצה להיות שותף בהצלחות ולהבטיח שאכן ההלוואה או האשראי שייתן לבית העסק יוביל אותו למקום טוב יותר של צמיחה וגדילה. במידה ובעל העסק אינו מבהיר זאת ומוכיח זאת, הסיכוי לתשובה שלילית גדול יותר. משום כך תוכן הבקשה ואופן הגשתה משמעותי כל כך.

כאשר הבנק חושש או מבין שלפניו עסק בקריסה הוא יסרב לבקשה. האם המשמעות היא שכדי לקבל הלוואה צריך להיות עסק שלא זקוק להלוואה? לא. עבור הבנק עסק בריא שיקבל הלוואה הוא עסק שמתנהל נכון עם האשראי שלו. לראון מציין כי עסקים רבים העוסקים בעולם היבוא והיצוא, כמו גם עסקים בתחומי הביטחון, מקבלים אשראי בתנאים טובים מתוך הבנת הצורך בגמישות כלכלית על מנת להתנהל מול סוג כזה של שווקים.

כאשר עסק זקוק לאשראי או להלוואה לטווח של חצי שנה מאחר ובסוף תקופה זו יקבל תשלום על סחורה כלשהי, עליו להציג בפני הבנק בקשה שלא כוללת רק את הצורך המיידי, אלא את החזון ארוך הטווח של העסק, את חשיבות ההלוואה או האשראי על מנת להגדיל רווחיות ולהביא להתפתחות העסק, להציג את ההתנהלות שתבטיח שהבקשה לא תחזור על עצמה גם בעתיד, ואם מדובר בהתנהלות קבועה של העסק, הרי שנכון לפנות לבנק מראש בבקשה ארוכת טווח ותקופתית, כך שלבנק יהיה ברור שלא מדובר במצוקה מקומית אלא במערכת מתוכננת מראש.

הבקשה, אומר לראון, מתחילה בפנייה לבנקאי וממנה היא עולה לדרגים הגבוהים יותר שמאשרים, ממנהל הסניף והלאה למינהלה וכו'. משום כך נכון וחשוב להסביר לבנקאי את הצורך והאירוע, להציג תכנית לפירעון ההלוואה באופן מסודר, ויום לאחר הגשת הבקשה הכתובה לברר טלפונית אם אכן הבקשה טופלה והועברה הלאה. הקשר האישי, אומר לראון, משמעותי גם מול הבנקאי ובהמשך גם מול מנהל הסניף שללא המלצתו הסיכוי לאישור הבקשה נמוך מאוד.

עם זאת, מציין לראון, לעיתים תשובת ה'לא' מגיעה רק משום שהבנק שבו נמצא העסק לא מותאם לסוג כזה של עסקים, אינו מכיר את השוק הרלוונטי ולכן אינו מוכן לקחת סיכון כלכלי. במקרה שכזה אפשר לפנות לבנק אחר ולא להתקבע על אותו בנק במשך עשר ועשרים שנה. לשם כך יש להכיר את מאפייניו של כל בנק ולבחור בנק רלוונטי.

המשמעות היא שתשובה שלילית אינה בהכרח נעילת כל הדלתות. בנק אחר, שמכיר ואוהד את תחום העסק, יכול בהחלט להחליט להשקיע ולאשר את הבקשה לאחר בירור מתבקש של ההיסטוריה של העסק כפי שהיא עולה מהרשומות והתיעודים השונים. גם כאן לקשר האישי עם מנהל הבנק, לפגישה בארבע עיניים, יש משמעות והשלכות.