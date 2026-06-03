תא"ל במיל' עופר וינטר פרסם סרטון תגובה חריף נגד הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, לאחר שזה חשף ברשת X מידע על מבצע צבאי שלא יצא אל הפועל.

"ראיתי את התגובה של איזנקוט לנתניהו וצרם לי", אמר וינטר בסרטון שפרסם. "גדי, הייתי בעשרות דיונים ביטחוניים רגישים, בין היתר בינך לבין ראש הממשלה".

וינטר, ששימש בעבר כמזכירם הצבאי של בין היתר שרי הביטחון אביגדור ליברמן ובנימין נתניהו, הוסיף: "אני מציע למי שהיה רמטכ"ל לא להתחיל לפתוח עכשיו מי פחד, מי לא פחד, מי פעל, מי לא פעל ובאיזה אופן".

וינטר הוסיף ומתח ביקורת על עצם חשיפת הפרטים הביטחוניים, "כדי לא לפגוע בביטחון המדינה, לא להתחיל לדבר על שמות של מבצעים. חשוב לשמור על קור רוח גם בעת הזאת. ביטחון המדינה חשוב מפוליטיקה קטנה".

המתקפה של וינטר הגיעה לאחר שאתמול כתב איזנקוט ברשת החברתית פנייה ישירה לראש הממשלה, ובה התייחס לנעשה בגזרה הצפונית.

"נתניהו, אני מציע שבפגישת העבודה הקרובה עם ראש המוסד הנכנס, הנושא הראשון יהיה מבצע 'צלול כיין'", כתב איזנקוט. "תסביר לו למה לא אישרת בקבינט את המלצתי לאשר לחטיבה 7, בפיקודו של רומן גופמן ולכוחות נוספים, לתמרן קרקעית בסוריה".

עוד כתב: "אם אתה כבר עוסק בסוריה - אולי תספר לו על עוד מקרה שדנו באיומים משם והפחד שלך מהם. בינתיים, ממליץ לך להפסיק גם באירועים ממלכתיים לשסות, לשנוא ולסכסך, בניסיון נואש להסתיר את הכישלון שלך בלבנון".