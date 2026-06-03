טיסה של חברת ישראייר שהייתה בדרכה ללובליאנה, בירת סלובניה, נאלצה לנחות היום (רביעי) בזאגרב, בירת קרואטיה.

הסיטואציה החריגה התרחשה לאחר שהרשויות המוסמכות בסלובניה סירבו להעניק למטוס הישראלי את אישור הנחיתה הנדרש.

יצויין כי השלטונות בלובליאנה מסרבים בתקופה האחרונה לאפשר למובילים אוויריים מישראל לנחות בשטח המדינה, וזאת על רקע התנגדותם המוצהרת למדיניותה של ממשלת ישראל.

מדובר בהפרה ישירה של הסכמי התעופה הבין-לאומיים החלים באופן שוטף בין מדינות האיחוד האירופי. בעקבות התפתחות האירועים, נכנסו לעובי הקורה בישראל גורמים רשמיים ממשרד החוץ ומרשות התעופה האזרחית.

למרות מעורבותם של הגורמים הממשלתיים והניסיונות הדיפלומטיים והמקצועיים שנעשו, המאמצים לאפשר את ביצוע הטיסה ליעדה המקורי כמתוכנן לא צלחו עד כה.

שרת התחבורה, מירי רגב, הגיבה בחריפות לאירוע: "מדובר בהחלטה פוליטית פסולה הפוגעת ישירות באזרחי ישראל. מי שמנסה להחרים את ישראל דרך התעופה צריך להבין שיהיו לכך השלכות. ישראל לא תעמוד מנגד ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להגן על חברות התעופה שלה ועל חופש התנועה של אזרחיה".

הממשלה היוצאת בסלובניה נחשבת לאחת הביקורתיות ביותר כלפי ישראל באירופה בשנים האחרונות. ההחלטה הנוכחית על חסימת הנחיתה התקבלה בעיצומה של תקופת מעבר שלטונית מורכבת במדינה.

לעומת הדרג היוצא, הממשלה החדשה אשר צפויה לקום בקרוב בסלובניה נתפסת כגוף ידידותי יותר לישראל.