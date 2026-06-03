תחזית ה-OECD לישראל שפורסמה הבוקר (רביעי) כוללת את עדכון תחזית הצמיחה והגירעון בעקבות המצב הבטחוני והגיאו פוליטי הרגיש במדינה.

על פי התחזית, כלכלת ישראל צפויה לצמוח השנה ב-3.3% על רקע המלחמה מול איראן והזעזועים הגיאו-פוליטיים במזרח התיכון. הצמיחה החזויה בישראל לשנת 2027 תעמוד על 5.6%, שיעור הגבוה כמעט פי שניים מהקצב החזוי לעולם כולו.

לפני מבצע "שאגת הארי" הציג המשק הישראלי צמיחה מואצת בהובלת המגזר הפרטי, כאשר הייצור התעשייתי התרחב בקצב שנתי של 11% בשלושת החודשים עד ינואר 2026, הרכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-9.2% בפברואר, והאבטלה הצטמצמה ל-2.6% באותו חודש.

המערכות מול איראן וחיזבאללה קטעו מגמה זו עם סגירת בתי ספר, מעבר עובדים משירות אזרחי למילואים וצניחה בסנטימנט הצרכנים במרץ ובאפריל. תחזית הארגון לשנה הנוכחית נמוכה בכחצי אחוז מתחזית בנק ישראל מסוף מרץ, אך לגבי 2027 התחזיות כמעט זהות.

לפי כלכלני הארגון, ההתאוששות של הכלכלה הישראלית תישען על סקטור הבנייה שחזר לפעילות באמצע מרץ ויתרחב במהירות, בין היתר כדי לתקן את נזקי הטילים, וכן על ביקוש כבוש לדיור. הצריכה הפרטית, שהתכווצה זמנית, צפויה לזנק ל-6.8% בשנת 2027, בעוד שיצוא השירותים יתאושש לאט יותר בשל התלות בחידוש התעופה הבינלאומית החוזרת בעצלתיים.

הארגון מדגיש כי הסיכונים לתחזיות אלו הם סימטריים ומשמעותיים, כאשר חידוש לחימה בעצימות גבוהה או קריסה גלובלית בשווי חברות בינה מלאכותית (AI) עלולים להחליש את הפעילות, ומנגד, אינטגרציה אזורית והסכמי סחר יביאו לצמיחה חזקה משמעותית.

הנקודה המרכזית בפרק על ישראל נוגעת לצד הפיסקלי המורכב. הפעילות הצבאית המחודשת בשנת 2026 כרוכה בעלויות תקציביות גדולות המעכבות את הקטנת הגירעון והחוב, והגירעון הממשלתי צפוי להתרחב ל-5.3% תוצר השנה, לפני שיתכנס ל-4.2% ב-2027 הודות לצעדי התכנסות מתקציב 2025 ובהם העלאת המע"מ והפחתת מס הכנסה. כתוצאה מכך, יחס החוב-תוצר של ישראל צפוי לזנק ל-71% עוד השנה ולרדת במקצת ל-70% ב-2027, לעומת כ-60% בלבד בשנת 2022.

בגזרה המוניטרית הדו"ח מציג תוצאות אופטימיות לכלכלה הישראלית. בין היתר מצביע הדו"ח על כך שהאינפלציה בישראל נותרה יציבה על 1.9% בחישוב שנתי באפריל 2026. אחת הסיבות לכך היא הפקת האנרגיה מהגז הטבעי המקומי שמבודדת את ישראל מהזעזוע המכה במשקים מייבאי אנרגיה, ובארגון סבורים כי האינפלציה תמשיך לרדת ל-2.3% השנה ול-2.1% ב-2027.

הניהול המוניטרי היציב וחבילת המסים שמרו על יציבות פיננסית, הבורסה המקומית נמצאת בשיא היסטורי והשקל מתחזק מאז אפריל 2025, כאשר ה-OECD צופה כי בנק ישראל יוכל להוריד את הריבית לרמה של 3.5% במהלך השנה הבאה.