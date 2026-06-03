אלוף-משנה ש' נכנס לתפקיד מפקד חטיבת 'עציון' במקומו של אלוף-משנה ג', אשר שירת בתפקיד בשנתיים האחרונות. אל"ם ג' צפוי להמשיך את שירותו הצבאי כמפקד צוות בקורס פיקוד ושליטה (פו"ם).

מעמד חילופי המפקדים נערך בחטיבת עציון בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת 'יהודה ושומרון', תת-אלוף קובי הלר. באירוע לקחו חלק משפחות שכולות, משפחות המפקדים, קצינים ומוזמנים נוספים.

הלר פנה בדבריו למפקד היוצא והודה לו על שנתיים משמעותיות של עשייה, אחריות והנהגה בתקופה מורכבת. הוא ציין כי בפיקודו של אל"ם ג' נשמר חופש פעולה רחב לכוחות ונבנתה תחושת ביטחון עבור התושבים, אך הוסיף כי לצד ההישגים נרשמו גם רגעים קשים.

"פיגועים שפקדו אותנו בהם נפצעו מספר אזרחים ונרצחו באכזריות שלושה. ביום ראשון האחרון חווינו זאת שוב בפיגוע הדריסה בצומת הגוש. באירועים אלו כשלנו ולא עמדנו במשימתנו", דברי הלר.

בהמשך דבריו קיבל מפקד האוגדה את אל"ם ש', וציין כי הוא מגיע לאחר שנתיים של פיקוד על חטיבת עציוני בפיקוד הצפון, אותה הוביל בתמרון קרקעי בלבנון בזמן מלחמה.

המפקד היוצא, אל"ם ג', סיכם את תפקידו ואמר, "להיות מפקד חטיבת עציון זה לפעול בלי פשרות נגד טרור. לשמור אצל האויב תחושת נרדפות, מתוך הבנה שהיוזמה חייבת להיות תמיד שלנו". הוא הוסיף כי התפקיד דרש ממנו לפעול באחריות ובאנושיות בתוך מציאות רגישה וטעונה, והודה לראשי המועצות, לרבש"צים, לקב"טים ולתושבים על תמיכתם ושותפותם.

המפקד הנכנס, אלוף-משנה ש', הצהיר על תחושת שליחות עמוקה, יראה וענווה עם קבלת הפיקוד, והתחייב לעשות ככל שביכולתו כדי להגן על חבל גוש עציון.

אל"ם ש' פנה לאנשי החטיבה וההתיישבות ואמר, "אנו נמצאים באחת מהתקופות המאתגרות והמעצבות של עמנו. מכוח העבר וההווה, נביט קדימה אל העתיד. ביחד ובשותפות, נמשיך לפעול, ביוזמה ובהתקפיות, במקצועיות ובעוצמה כדי לייצר ביטחון היכן שנדרש ולנצח בכל מפגש". הוא הודה לאל"ם ג' על חפיפה מעמיקה וכנה ועל כך שפעל ימים ולילות למען ביטחון התושבים.