לוחם חטיבת הנח"ל, שישב בכלא הצבאי בשל ענידת פצ' עם כיתוב "משיח" בנוכחות הרמטכ"ל שוחרר היום (רביעי) מהכלא הצבאי לאחר שריצה 18 ימי מאסר בפועל.

הלוחם נשפט במקור ל-30 ימי מאסר אך שוחרר מוקדם מהצפוי עקב החלטתו של מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, להמתיק את העונש המקורי ולהעמידו על 20 ימי כליאה, כאשר מפקד הכלא ניכה יומיים נוספים בשל התנהגות טובה.

החלטת אלוף הפיקוד להמתיק את עונשו של הלוחם הגיעה בעקבות סערה ציבורית ותקשורתית רחבה בימים האחרונים.

הורי לוחמים, קרובי משפחה וחברים של הלוחם ניהלו מחאה חריפה נגד חומרת העונש שנגזר עליו בגין המעשה. בעקבות הפחתת הימים והשחרור מהכלא, צפוי אור לחזור בקרוב לשירות פעיל כלוחם בגדוד 50 של החטיבה.

במסגרת המאבק הציבורי, חתמו יותר מ-4,500 לוחמי מילואים, בני משפחותיהם ומשפחות שכולות על מכתב רשמי שהופנה לרמטכ"ל, אייל זמיר. החותמים דרשו מהרמטכ"ל לבטל כליל את עונש המאסר שהוטל על הלוחם. את מהלך חתימת המכתב יזמה והובילה תנועת "דור הניצחון", אשר קראה לשנות את ההחלטה הפיקודית.

על מכתב המחאה חתם באופן רשמי מנכ"ל התנועה ולוחם המילואים, מתי לדרר, אשר הטיח ביקורת בהתנהלותו של הרמטכ"ל בפרשה זו. במכתב נכתב, "אנו, משרתי מילואים, משפחות מילואימניקים ומשפחות שכולות, המומים לנוכח סדר העדיפויות המוסרי שהצבת". החותמים טענו במכתבם כי צה"ל נוקט במדיניות של איפה ואיפה, וכי פרשות משמעת אחרות זכו להעלמת עין או לענישה מקלה.

בסיום המכתב הדגישו החותמים כי השלכת לוחם לכלא למשך 30 יום על עבירה של ענידת פאץ' אינה פרופורציונלית, וקראו לרמטכ"ל לחזור בו. כאמור, הבוקר הגיע האירוע לסיומו עם שחרורו המוקדם של הלוחם וחזרתו המתוכננת לשורות הגדוד.