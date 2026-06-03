ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט הציג הבוקר את תוכנית "משבטים לעם", שבמרכזה שינוי מבני של מערכת החינוך בישראל עם השלכות ישירות על רשתות החינוך החרדיות העצמאיות.

לפי התוכנית, המדינה תפסיק לממן מוסדות חינוך שאינם משלבים לפחות 60 אחוז לימודי ליבה בתוכנית השעות שלהם, כולל עברית, אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך, אזרחות וציונות.

רשתות החינוך החרדיות, החינוך העצמאי ובני יוסף, יידרשו להתאים את עצמן למתווה או להסתכן באובדן תקציבי המדינה.

במקביל מבקש בנט לחזק את החינוך הממלכתי-חרדי ולהפוך אותו, לדבריו, ל"אפשרות הטובה ביותר" עבור הציבור החרדי, באמצעות השקעה בתשתיות והכשרת מורים.

בנט תקף בדבריו בחריפות את מערכת החינוך החרדית הקיימת וטען כי "קמה לנו מתחת לאף מדינה חרדית עצמאית ואנטי-ציונית בתוך ישראל".

בדבריו הוסיף כי בממשלה הבאה בכוונתו "לתקן את השגיאה ההיסטורית" של קיומן של מערכות חינוך נפרדות. את המהלך כולו הציג כחלק מחזונו ליצירת "מערכת חינוך אחת" ו"סיפור ישראלי אחד".