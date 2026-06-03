ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ורעייתו אוריה חגגו את בת המצווה של בתם, נעם דגן.

האירוע התקיים בגן האירועים "אחוזת זר" הממוקם ביישוב רמת גלעד שבשומרון. בשמחה לקחו חלק אישי ציבור רבים, רבנים בולטים, חברי כנסת ושורה ארוכה של שרים מהממשלה.

לצד הדרג המדיני והפוליטי, פקדו את גן האירועים רבנים משפיעים ומובילי דעת קהל מהמגזרים השונים. בין הדמויות התורניות שכיבדו את המשפחה בנוכחותן היו רבה של העיר צפת, הרב שמואל אליהו, והרבנית רחל בזק.

בין המשתתפים הרבים באירוע נצפו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר השיכון והתיירות חיים כץ, שר החינוך יואב קיש ושר התרבות והספורט מיקי זוהר.

כמו כן, הגיעו לברך שרת התחבורה מירי רגב, שר האנרגיה אלי כהן, שרת הגנת הסביבה עידית סילמן ושר התפוצות עמיחי שיקלי. אל שרי הממשלה הצטרפו גם יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ יולי אדלשטיין וח"כ בועז ביסמוט.

את ההנהגה המקומית והפרלמנטרית ייצגו באירוע גם סגן השר אלמוג כהן, ראש מועצת אורנית אור פירון-זומר, ונציגי "הליכוד שלי" יוני הישראלי ויעקב וינברגר.

בנוסף לכך, בלטה באירוע השתתפותה של דיצה אור, אמו של החטוף אבינתן אור. בשמחה לקחו חלק גם נשות התקשורת נטלי דדון והדר מילר.