עומר ונקרט על השבי ערוץ משב

עומר ונקרט סיפר בריאיון לתוכנית "בסלון עם צופית" בערוץ משב על חוויותיו במהלך 505 ימי השבי בעזה, ועל הקשר האמוני שלדבריו ליווה אותו לאורך התקופה הקשה.

ונקרט תיאר את 197 הימים שבהם הוחזק לבדו ואמר: "הייתי 197 ימים לבד, ולא הרגשתי לבד לרגע. אני לא יכול להגיד שהרגשתי בודד. הייתי 197 ימים לבד, וזה אומר המון. אני חושב שרק המשפט הזה מסביר המון על מערכת היחסים שלי עם אלוקים".

לדבריו, תחושת ההשגחה ליוותה אותו כבר מרגע החטיפה: "מהשנייה הראשונה שיצאתי מהמיגונית הרגשתי השגחה עליונה. יש מישהו ששומר עליי - חד משמעית". כשתיאר את רגע השחרור הוסיף: "על זה נאמר 'ישועת השם כהרף עין'".

ונקרט סיפר כי התקופה בשבי שינתה את יחסו ליהדות: "לפני 7 באוקטובר לא הרגשתי מאוד קרוב לדת. הייתי יהודי, האמנתי באלוקים - זה לא היה מקום של אין ישות עליונה, האמנתי שיש - אבל גם האמנתי מאוד בבן אדם לחברו, ולא הייתי מאוד מאוד קרוב".

הוא הוסיף: "ושם זה לא היה רק הרגשה של ישות עליונה, זה היה מהות של יהדות. הרגשתי את זה. כי הסיבה שהייתי שם זה רק על היותי יהודי. ועם זה אני אנצח, עם זה אני אצא".

מאז, אמר, הוא בחר להפוך את זה למרכז חייו. "הסיבה שאני חווה את זה, בגלל משהו אחד, ואני לא אשמיט אותו מחיי, אלא להפך. אני בוחר היום להאדיר את זה בחיי. וזה מאוד שונה ממי שהייתי פעם".

עם זאת, הוא ביקש להבחין בין דת לאמונה. "זה לא בהכרח ממקום שאני מרגיש יותר דתי. יש בי הרבה יותר אמונה, זה ממש מתיישב שם", הסביר. "מבחינת קיום מצוות, יש דברים שבחרתי לעשות ויש דברים שבחרתי לא לעשות. אבל עם זאת, אני בנאדם מאוד מאוד מאמין".

על רקע זה אמר ונקרט שהוא מסרב שיכנו אותו "שורד שבי". "יש לי בעיה עם המילה שורד", אמר. "זה לא היה הישרדות, זה היה מאבק ומלחמה, וניצחתי - לא שרדתי. אני לא מוכן להגיד ששרדתי את השבי". הוא קישר זאת לרגע השחרור, כשאמו צעקה: "אתה מנצח, אתה מנצח". ואמר: "הרגשתי שניצחתי".

את דרכו חזרה לחיים סיכם בארבע מילים: "כששואלים אותי לתמצת את השיקום שלי, זה יהיה ביטחון, משמעות, אהבה וזיכרון".

הזיכרון, הסביר, הוא היסוד שעליו נשען הכול: זיכרון החוויה האישית, האנשים שאיבד - בהם חבריו קים דמתי ועידו ברוך, שלהם הקדיש את הריאיון - ומי שבזכותם שב. "אם קים, עידו וסבא שלי לא הולכים מאחוריי לכל מקום, אין משמעות למה שאני עושה. אם אני לא אזכור שהסיבה שאני פה היא חיילי צה"ל והחברים שלי שנלחמו עליי 505 ימים ללא הפסקה, אין משמעות למה שאני עושה, זה ריק מתוכן".