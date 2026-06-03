האם הפתרון לרחפני הנפץ נמצא דווקא אצל ההולכים על ארבע, הכלבים? ביכ"ל, יחידת הכלבנים לישראל, שעוסקת בעיקר באיתור נעדרים וחילוץ, בוחנים אפשרות לאילוף כלבים לזיהוי מוקדם של רחפנים. בראיון לערוץ 7 מספר מייק בן יעקב, העומד בראש יכ"ל, על הניסיון ועל תקדים בעולם שממנו יתכן וניתן ללמוד לא מעט.

"בהודו כבר מדברים על כלבים שיכולים לתת התראה מוקדמת מרחפנים שמגיעים מגבול פקיסטן", מספר בן יעקב. "אנחנו מאמינים שהדבר אפשרי. צריך לבדוק מאיזה מרחקים הכלב יכול לשמוע את הצלילים המיוחדים שבני אדם לא יכולים לשמוע ולתת התראה מוקדמת. אם נצליח בזה, נוכל לשכפל את העניין לכמה שיותר כלבים עבור כמה שיותר מוצבים וחיילים בשטח".

לשאלתנו אם אחרי בדיקה שכזו יהיה צורך לאמן את הכלבים, או שהדברים טבעיים להם, אומר בן יעקב כי כמו כל דבר, גם התראה שכזו דורשת אימון ואילוף. כעת כלבים יודעים לתת אינדיקציות ריח ויודעים לזהות חומרי נפץ. השאיפה היא לעשות שימוש גם עם יכולות השמיעה של הכלבים ולא רק עם יכולות ההרחה.

באשר לאופן בו יתריעו הכלבים על סכנה מתקרבת, מציין בן יעקב כי תגובותיו של הכלב יכולות להיות בנביחה, בישיבה או כל תנועה אחרת. במקרה של זיהוי חומרי נפץ חשוב שהתגובה לא תהיה אקטיבית מדי על מנת שלא להפעיל את חומר הנפץ. לעומת זאת כאשר מדובר ברחפנים רצוי שההתראה המוקדמת תהיה אגרסיבית וברורה על מנת לאפשר לחיילים ולאזרחים להגיע למקום מוגן.

הבדיקות הרלוונטיות, אומר בן יעקב, מתבצעות למעשה מאפס ועם זאת מסייעים ליכ"ל בכך מומחי כלבנות מרחבי העולם. עוד הוא מציין כי כבר נוצר קשר עם גורמים מהודו, שם כאמור עלה בידי הצבא המקומי לאלף כלבים לזיהוי רחפני נפץ, והתקווה היא לשיתוף פעולה, אם כי בהודו מדובר כמובן בפרויקט צבאי.

על שיתוף פעולה עתידי עם צה"ל מציין בן יעקב כי לפי שעה התרגולים מתבצעים במימון יכ"ל ותורמים המבקשים לסייע, אך להערכתו, על פי ניסיון העבר של שיתופי פעולה עם יחידות צה"ל, במידה ואכן יוכח שכלבים, אולי כלבים מסוג מסוים, יכולים להזהיר מרעש רחפן מתקרב, הצבא ישתף פעולה. להערכתו לא מדובר בעלויות גבוהות של הכשרת הכלבים. כבר היום (רביעי) יתקיימו בדיקות של רגישות חוש השמיעה אצל כלבים מול רחפן מהסוג בו משתמשים מחבלי החיזבאללה בלבנון.

לשאלתנו אם יהיה צורך לאלף את הכלבים להבחין בין סוגי רחפנים, אומר בן יעקב כי מאחר ומדובר בזיהוי לצורך התראה מוקדמת, הרי שגם אם תהיינה טעויות וכלב ייתן אינדיקציה על זיהוי לא מדויק, התוצאה של זהירות במקום שלא היה צורך בה, אינה נוראה כל כך.