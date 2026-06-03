במרכזה של הפרשה עומד אחד המשברים העמוקים ביותר של אמונה וזהות בתולדות עמנו. שנים עשר מנהיגים נשלחים לתור את הארץ, הולכים באותם שבילים ורואים את אותה מציאות בדיוק, אך חוזרים עם מסקנות הפוכות.

שורש החטא של המרגלים לא טמון בעצם הדיווח על הענקים או על הערים הבצורות. הטעות שלהם מתחילה במשפט המקפל בתוכו את איבוד האמון העצמי: וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים, וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם. ברגע שהאדם או האומה מקטינים את עצמם בעיני רוחם, המציאות החיצונית משקפת להם בדיוק את אותה הקטנה.

הפספוס הגדול ביותר של המרגלים מגיע דווקא מול המילה החשובה ביותר שמשה רבנו אמר להם לפני שיצאו לדרך: וְהִתְחַזַּקְתֶּם. משה ידע היטב שהם עומדים לראות דברים קשים ולפגוש מציאות מאיימת. הציווי שלו אליהם היה ברור, לראות את המציאות המורכבת, אך להתעלות מעל הפחד הטבעי. במקום להתחזק ולצמוח, הם נתנו למציאות החיצונית לרסק את קומתם הפנימית.

צו השעה של ההתחזקות

המילה הזו, "והתחזקתם", מהדהדת בעוצמה חסרת תקדים במציאות האקטואלית והחברתית שלנו. אנו חיים בתקופה שבה אנו רואים "ענקים" מכל עבר, והפיתוי לשקוע בייאוש ולהרגיש חסרי אונים מול גודל השעה הוא עצום. לא פעם אנו נתקלים בשיח ציבורי ובתקשורת שמזכירים מאוד את דברי עשרת המרגלים, דברי חולשה ורפיון ידיים שזורעים פחד ומחלישים את הרוח.

כאן בדיוק נכנסת הצוואה של משה אל חיינו הלאומיים. ההתחזקות אינה התעלמות מהמציאות הקשה, אלא היכולת להסתכל לה בעיניים מתוך אמונה ולבחור לפעול ולהתעלות. שלמה המלך מבטא את הרעיון הזה בספר משלי באומרו "אִם תִּרְפֶּה בְּיוֹם צָרָה צַר כֹּחֶכָה". הכוח האמיתי של עם לא נמדד כשהכל קל ופשוט, אלא דווקא ביום צרה, ביכולת לאסוף את הכוחות ולהתגבר.

בין מציאות מפוכחת לחוסן תודעתי

כדי להפוך את ההתחזקות הזו למעשית אנו נדרשים לשלב בין שני עולמות משלימים. מצד אחד, נדרשת היערכות נכונה ומפוכחת מול המציאות. ניהול נכון של המערכה דורש מיפוי אמיתי של השטח, לראות את המכשולים ולא להיבהל מהם, אלא לבנות אסטרטגיה ברורה כדי לצלוח אותם. מצד שני, מול שיח מחליש יש לנו חובה אזרחית ולאומית להפיץ רוח של גבורה וליצור אופק של תקווה.

כל מילה של עידוד, כל עשייה שמחברת בין חלקי העם, וכל חינוך לעמידה איתנה, הם חלק מאותו מאמץ לאומי של בניית החוסן. כשאנו משמשים קול של אמונה לסביבה שלנו, אנו מזכירים שגם מול המציאות המורכבת ביותר יש בנו את העוצמה לנצח. דור המדבר פספס את ההזדמנות להתעלות, אך התיקון נמצא בידיים שלנו. הבחירה היא תמיד לראות את הקושי, אך להיות אלה שעומדים ואומרים לחברה כולה את דברי האמונה המהדהדים של כלב ויהושע: "עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי יָכוֹל נּוּכַל לָהּ".