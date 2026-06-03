חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), ערך אמש (שלישי) ביקור אצל משפחות בדואיות באזור תל ערד.

לפי דבריו של חבר הכנסת עבאס, עשרות מבתיהן של המשפחות באזור נתונים תחת איום של הריסה בידי השלטונות.

בדבריו אל התושבים טען עבאס כי הממשלה הנוכחית סגרה את כל הדלתות בפני הציבור הערבי במשך ארבע השנים האחרונות.

הוא הוסיף כי הממשלה פגעה בזכויות תושבי הנגב הערבים, ובין היתר באמצעות הריסת בתים, מחיקת כפרים שלמים ואי-מתן כל הזדמנות לתושבים למצוא פתרונות, ולו זמניים.

לדבריו, מפלגת רע"מ תמיד תתמוך בציבור הבדואי, והיא סבורה שהפתרון למצבם חייב להיות פתרון פוליטי.

"כשם שהם גורפים את כפרינו ובתינו, כך המטרה שלנו היא לגרוף את הממשלה הזאת ולהחליפה בממשלה אחרת, שבה הרשימה הערבית המשותפת תהיה שותפה", אמר עבאס.

הוא הוסיף ואמר כי השותפות של רע"מ בממשלה הבאה נועדה "כדי שתהיה לה יכולת להשפיע, לעצור את פעולות ההריסה, להשיג צדק, לבסס את בני עמנו על אדמתם, להקים את הכפרים האלה ולפתח אותם, כדי שבני האדם בנגב יוכלו לחיות חיים בכבוד ובביטחון, בלי האיום הזה של הריסת בתים ועקירת אנשים מאדמתם".