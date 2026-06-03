שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב קבע בדעת מיעוט כי יש לשנות את סיווגו של בשיר אבו ראשד מאסיר ביטחוני לאסיר פלילי.

אבו ראשד הורשע לאחר שהודה בשלושה אירועים של יידוי אבנים וזיקוקים לעבר שוטרים ונוסעים יהודים במהלך פרעות "שומר החומות", כאשר היה רעול פנים.

לצד עמדתו של כבוב, כך דיווח אבישי גרינצייג, שופטי בית המשפט העליון אלכס שטיין ויחיאל כשר קבעו בדעת רוב כי יש להחזיר את הסוגיה לבחינה מחודשת של שירות בתי הסוהר, ולא להכריע בשלב זה על שינוי הסיווג.

כבוב מתח ביקורת על החלטת שב"ס וציין כי במהלך קרוב לארבע שנים שבהן התנהל ההליך הפלילי נגד אבו ראשד, הוקלו בהדרגה התנאים המגבילים שהוטלו עליו.

לדבריו, בסופו של דבר הותר לו לשוב להתגורר באזור שבו בוצעו העבירות, הוא שוחרר בתנאים מגבילים מצומצמים ואף קיבל אישור לצאת מהארץ למטרה עסקית.

כבוב תהה כיצד ייתכן שבמהלך ניהול המשפט נחשב אבו ראשד לבעל מסוכנות נמוכה יחסית, בעוד שלאחר כניסתו לכלא בעקבות הרשעתו הפך, לשיטת שב"ס, לאדם המצדיק סיווג ביטחוני. "והקורא עומד תמה", כתב כבוב בהחלטתו.

עוד כתב כי במשך כל תקופת השחרור אבו ראשד "לא מעל באמון שניתן בו", וציין כי בפני שב"ס עמד מידע נוסף המעיד על שינוי באורחות חייו. לדבריו, קשה להבין כיצד הגיע השירות למסקנה כי מסוכנותו כה גבוהה עד שאין מנוס מסיווגו כאסיר ביטחוני.

בסופו של דבר, כאמור, דעת הרוב לא אימצה את עמדת כבוב, והנושא הוחזר לשירות בתי הסוהר לצורך בחינה מחודשת של הסיווג.