ח"כ משה סעדה מהליכוד התייחס בראיון לערוץ 7 לדרמה סביב בחירת מבקר המדינה וטען כי מאחורי הקלעים פעלו שיקולים שאינם ענייניים.

לדבריו, "מה שראינו פה זה חיסול חשבונות", והוסיף כי היו מי שניסו להביך את ראש הממשלה משיקולים זרים ולא ראויים.

סעדה דחה את הטענה כי מדובר במוקדי מרד בליכוד ואמר כי להערכתו הגורמים שפעלו כך אינם מתוך המפלגה. הוא ציין כי מדובר ב"מקומות אחרים" והגדיר את המהלך כניסיון לנצל הזדמנות כדי לפגוע בראש הממשלה.

בהמשך נשאל על ההבדלים בין המועמדים לתפקיד מבקר המדינה ואמר כי שניהם אנשי מקצוע ראויים ומשפטנים מובהקים. עם זאת, לדבריו קיימים ביניהם הבדלים מסוימים, אם כי לא ברמה המהותית.

בנוגע לחוק מח"ש הביע סעדה ביטחון כי החוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית. לדבריו, בשיחות שקיים עם חברי הכנסת החרדים שמע מהם תמיכה בחוק, ואמר כי הובטח לו שכלל הנציגים החרדים יתמכו במהלך כאשר יעלה להצבעה.

סעדה טען כי החוק צפוי לשנות את פני מערכת אכיפת החוק והדגיש כי יעשה כל שביכולתו כדי לקדם את אישורו. "אני אופטימי", אמר, "ואעשה את הכל שהחוק הזה יעבור".

בסיום הראיון התייחס לספרו החדש, "עבריינים בשירות החוק", אותו העניק לדבריו לראש הממשלה בנימין נתניהו. סעדה אמר כי הספר עוסק בהתנהלותם של בכירים במערכת אכיפת החוק שלדבריו פעלו נגד ראש הממשלה במקום לרדוף צדק.

עוד אמר כי מטרתו היא להביא לכך שעבירות שלטענתו בוצעו ייחקרו וכי הוא מצפה מראש מח"ש הבא לפעול בעצמאות ובאומץ. לדבריו, ראש מח"ש צריך להיות "ערכי, מקצועי ולאומי", כזה שיודע "לשחות נגד הזרם" גם כאשר הדבר אינו פשוט.