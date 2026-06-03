המאבק המשפטי סביב חשיפת שמותיהם של עובדי שירות הביטחון הכללי לשעבר, אשר עתרו נגד מינויו של ראש השב"כ המכהן דוד זיני, החריף בימים האחרונים בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ.

העותרים, ובראשם ראשי השב"כ לשעבר נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון, לצד 186 עובדים ומנהלים לשעבר בשירות, מנהלים מזה שמונה חודשים מאבק נגד דרישתו של זיני לחשוף בפניו את זהותם כפי שמורה החוק.

המאבק המשפטי הנוכחי מתנהל לאחר שבית המשפט קבע בעבר כי אין מקור בדין המאפשר לעותרים לחסות את שמותיהם מפני ראש השירות עצמו.

בעקבות אי-מסירת הרשימה, הגיש ראש השב"כ דוד זיני באמצעות באי כוחו בקשה לאכיפת פסק הדין מכוח סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט.

העותרים הגיבו לבית המשפט ודרשו לדחות את הבקשה, בטענה כי פסק הדין שניתן לפני חצי שנה אינו כולל צו אופרטיבי חד-משמעי אלא קביעה הצהרתית בלבד.

בנוסף, טענו העותרים כי ראש השב"כ מתעלם בהתעקשותו מהמלצתו המפורשת והחריגה של המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג, שקרא לזיני לשקול לוותר על קבלת הרשימה לפנים משורת הדין כדי "ליישר את ההדורים".

העותרים הוסיפו כי במהלך ההליך ביקשו למחוק מהעתירה את 186 עובדי השב"כ לשעבר שנכללו בה, אך לטענתם בקשה זו מעולם לא הוכרעה. עוד נטען כי הנימוקים שבגינם ביקש זיני לקבל את השמות במהלך ניהול העתירה אינם רלוונטיים עוד לאחר סיום ההליך.

בתגובה חדשה שהגיש היום ראש השב"כ לבית המשפט, הוא ביקש להתיר לו להשיב לטענות העותרים, אותן הגדיר כ"ניסיון להפוך יוצרות" והפרה מודעת של פסק הדין.

זיני ובאי כוחו מדגישים בתגובתם כי קביעת בית המשפט הייתה ברורה ונורמטיבית, ולפיה "אין מקום להותיר על כנה את מגבלת הפרסום על רשימת העותרים, ככל שהדבר נוגע לעיונו של זיני עצמו".

לפי עמדת ראש השב"כ, ההמלצה לנהוג לפנים משורת הדין הייתה בגדר הצעה וולונטרית בלבד, ואינה מוחקת את זכותו המשפטית הבסיסית לקבלת השמות.

עוד טען זיני כי בקשת המחיקה של 186 העותרים נדחתה למעשה בפסק הדין עצמו, משום שבית המשפט המשיך לדון ברשימת העותרים וקבע שאין מקור חוקי להסתרת שמותיהם.

לשיטתו, עצם העובדה שהעותרים בחרו להצטרף להליך שיפוטי ולהעלות טענות חמורות נגדו, שוללת את האפשרות להפוך את ההליך למסלול של "תקיפה אנונימית" שבו נסוגים ברגע שנדרשת חשיפת הזהות.

בסיום בקשתו מבקש זיני מבית המשפט לקבל את בקשת ביזיון בית המשפט, להורות לעותרים או לבאי כוחם להעביר לאלתר את רשימת השמות, ולחייבם בהוצאות משפט.