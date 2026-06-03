ארגון הטרור חיזבאללה שיגר היום (רביעי) לעבר שטח מדינת ישראל בפעם השנייה מהבוקר שיגורים שחצו משטח לבנון.

בשעות הבוקר, ולאחר שחווה האזור יממה של שקט, הופעלו אזעקות במרחב היישוב מנרה ובתוככי העיר קריית שמונה.

חיל האוויר יירט בהצלחה כלי טיס בלתי מאויש ששיגר חיזבאללה לעבר שטח מדינת ישראל.

כעבור מספר שעות, הופעלו אזעקות נוספות במרחב היישוב משגב עם. חיל האוויר פעל פעם נוספת ויירט בהצלחה שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל.

השיגורים של חיזבאללה מגיעים לאחר שראש הממשלה, בנימין נתניהו, בלם בהוראת נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, תקיפה ישראלית מתוכננת בביירות.

יחד עם זאת, ראש הממשלה נתניהו הבהיר השבוע באופן חד-משמעי את עמדת המדינה ואמר, "אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות".

דבריו החריפים של נתניהו נאמרו לאחר שטראמפ הכריז על הפסקת אש בלבנון. הנשיא טראמפ התייחס למאמצים הדיפלומטיים והצהיר, "הייתה לי שיחה טובה מאוד עם ביבי נתניהו, לא יהיו חיילים שיגיעו לביירות. הייתה שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה - הם הסכימו שכל הירי ייפסק, שישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל".