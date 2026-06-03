השריפה בבקעת הירדן כבאות והצלה

לוחמי אש ומתנדבים ממרחב שומרון פועלים היום (רביעי) בשלושה מוקדי שריפה באזור שכונת השומרונים סמוך להר ברכה.

השריפה החלה במורדות מצפה יוסף, סמוך למוצב צבאי, והתפשטה במספר חזיתות לעבר שטחים סמוכים. תשעה צוותי כיבוי פועלים בזירה.

בגזרה אחת הצליחו לוחמי האש לבלום את התקדמות האש לעבר מצפה יוסף והמוצב הסמוך, בעוד שבגזרה נוספת ביצעו קו בלימה סמוך למפעל טחינה ופינו כלי רכב מהאזור כדי למנוע את פגיעתם.

בגזרה השלישית פועלים הכוחות סמוך לבתי התושבים בשכונת השומרונים. בכבאות והצלה ציינו כי נכון לעכשיו לא נשקפת סכנה ממשית לבתים, לאחר שהצוותים חתרו למגע עם חזית השריפה ופועלים לבלימתה.

במקביל הוזנקו שישה צוותי כיבוי לשריפה נוספת שהתפתחה סמוך למעיין עין סוכות בבקעת הירדן. לפי הדיווחים הראשוניים, מדובר בתוואי שטח מורכב המקשה על פעולות הכיבוי.

מוקדם יותר היום פעלו לוחמי האש בשריפה סמוך ליישוב כוכב השחר בבנימין, בשטחי המרעה של חוות מעלה אהוביה. הצוותים פעלו יחד עם חוואים מהאזור עד להשגת שליטה באירוע.

בכבאות והצלה מסרו כי ענף החקירות של מחוז יהודה ושומרון קבע שבשריפה סמוך לכוכב השחר ובשריפה באזור הר ברכה קיים חשד להצתה. החקירה נמשכת.