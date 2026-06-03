צה"ל הודה באופן רשמי כי כוח יוניפי"ל הפועל בדרום לבנון מנהל איסוף מידע על חיילי צה"ל.

הדברים המדאיגים נאמרו והודגשו על ידי נציגי הצבא במהלך דיון חסוי שערכה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

על פי המידע שנחשף באותו דיון בכנסת, המידע שנאסף על ידי אנשי כוח האו"ם זולג באופן ישיר לידי ארגון הטרור חיזבאללה.

זליגת המידע הרגיש לידי גורמי הטרור בלבנון יוצרת סיכון ביטחוני חמור וממשי לחייהם של לוחמי צה"ל המצויים בפעילות מבצעית באזור דרום לבנון.

בחודשים האחרונים גורמים בכירים בצה"ל מתריעים כי הכוח פועל נגד צה"ל וחורג מסמכותו בשטח.

בשיחה עם ynet לפני מספר חודשים, גורם צבאי בכיר בפיקוד הצפון מתח ביקורת חריפה על התנהלות יוניפ"יל, ולא חסך במילים קשות נגד כוח שמירת השלום,

"אנחנו נתקלים בהם כשהם עוסקים בתיעוד של כוחות צה"ל, ולא בתיעוד הגבול ודברים שנמצאים תחת סמכותם". לדבריו, "העברנו מסרים בוטים וברורים במחאות על הפעולות הפעלתניות והחריגות שלהם. אנחנו מבינים שהם לא כוח מסייע, אלא כוח זר שעושה דברים חשודים וחורגים מעבר למשימות שלהם".

יצויין כי כוח שמירת השלום של האו"ם מונה כ-13,000 חיילים והוצב לראשונה בדרום לבנון בשנת 1978. באוגוסט לפני שנה האריכה מועצת הביטחון של האו"ם את המנדט שלו באזור עד לסוף שנת 2026. על פי החלטה זו, בשנת 2027 אמור כוח האו"ם לסגת מלבנון.