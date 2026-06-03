הזירה בכפר חב"ד מד"א

תינוק בן ארבעה חודשים פונה היום (רביעי) במצב קשה לבית החולים שמיר-אסף הרופא, לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור בכפר חב"ד שבמועצה האזורית שדות דן.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את התינוק כשהוא מעורפל הכרה וסובל מסימנים של מכת חום. לאחר הערכה רפואית ראשונית הוחל בטיפול רפואי בזירה.

פראמדיקים מיחידת האופנועים של מד"א, שמואל גלבשטיין ומשה גלבשטיין, יחד עם החובש הבכיר יוסי נאבול, סיפרו כי עם הגעתם הובילו אותם אל התינוק שנמצא לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור.

"כשהגענו הובילו אותנו אל התינוק שהיה מעורפל הכרה, לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור. ביצענו הערכה רפואית ראשונית של התינוק, והבחנו שהוא חם מאוד למגע", סיפרו.

עוד הוסיפו, "הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".