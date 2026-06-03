מרחב ירושלים בהסתדרות הודיע על סיומו של סכסוך העבודה במועצה הדתית בעיר. החלטה זו מגיעה בעקבות תפנית חיובית משמעותית ויציבות שהושגה במערכת יחסי העבודה בארגון.

​במכתב רשמי שנשלח ליו"ר המועצה הדתית, חננאל שם טוב, הביע יו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים, דניאל בונפיל, הערכה לשינוי היסודי שהתחולל מאז כניסתו של הרב שם טוב לתפקידו.

​יו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים, דניאל בונפיל, כתב: "מאז כניסתו של חננאל שם טוב לתפקיד יו"ר המועצה הדתית, אנו עדים לשינוי דרמטי ומשמעותי במערכת יחסי העבודה. רוח שיתוף הפעולה, הרצון להסדרה והדאגה הכנה לרווחת העובדים הם שהובילו אותנו היום להודיע בלב שלם על סיום סכסוך העבודה. מדובר בהישג חשוב לארגון, לעובדים ולתושבי ירושלים."

​ההודעה על סיום הסכסוך נמסרה לידיעתם של בכירי ההסתדרות והמשרד לשירותי דת, ובהם: יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, מנכ"ל ההסתדרות דודו בצלאל, מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, וחברי ועד העובדים והלשכות המשפטיות שליוו את התהליך.

במשרד לשירותי דת מציינים : "מאז כניסתו לתפקיד של הממונה על המועצה הדתית בירושלים חננאל שם טוב חל שיפור בכלל שירותי הדת בעיר. הרב שם טוב מפתח את המקוואות מערכת הכשרות והעירובין בעיר בתנופה חדשה. המספקת מענה לכלל תושבי העיר. סיום סכסוך העבודה הוא נדבך נוסף אותו הוביל הרב שם טוב להמשך העשייה במועצה הדתית".