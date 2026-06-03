לוחמי יט"ר ארצי ביצעו הלילה פעילות ביטחונית ממוקדת באזור תרקומיא מערבית לחברון.

במהלך הפעילות המבצעית, עצרו הלוחמים כ-100 שוהים בלתי חוקיים שרצו להיכנס לשטח מדינת ישראל. כלל החשודים נתפסו על ידי הכוחות בשטח והועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

המעצר ההמוני התרחש בעקבות היערכות מוקדמת של הכוחות, אשר זיהו את ניסיון ההסתננות של השב"חים ומנעו את כניסתם.

הלוחמים הפועלים בגזרה בלמו את החשודים בטרם הצליחו להתפזר בשטחי המדינה. הפעילות הזו מצטרפת לשורת מאמצים שמנהלים כוחות הביטחון בתקופה האחרונה למיגור תופעת השהייה הבלתי חוקית.

בעקבות המבצע המוצלח, התייחס השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, למעצר ההמוני ואמר: "המסר ברור - אין חסינות לשב"חים, אין חסינות לעבריינים, ואין פשרות מול מי שפוגע בביטחון ובחוק".

הוא הוסיף והדגיש בדבריו כי, "משטרת ישראל וכוחות מג"ב ימשיכו לפעול ביד קשה בכל מקום ובכל זמן".