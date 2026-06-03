ח"כ מיכל וולדיגר (הציונות הדתית) עמדה במרכזה של דרמה במליאת הכנסת במהלך סיבוב ההצבעה השני בבחירות לתפקיד מבקר המדינה.

דודתה של וולדיגר נפטרה והלוויתה התקיימה בצהריים בנתניה. חברת הכנסת ביקשה באופן מיוחד ממזכירות המליאה להקדים ככל האפשר את הצבעתה בבחירות לתפקיד המבקר. היא אכן הצביע ממש בתחילת ההליך ועזבה את הכנסת כדי להשתתף בהלוויה.

אלא שבסיבוב הראשון של ההצבעה לא הושגה הכרעה. הקואליציה ביקשה לצופף שורות וגילתה כי ח"כ וולדיגר נעדרת. בשל טעות, בלוח הנוכחות במשכן, הופיעה וולדיגר כמי שנוכחת במקום. גורמים רבים ניסו לאתר את וולדיגר וחיפשו אותה בכל פינה בכנסת לשווא. גם הטלפונים הרבים אליה לא נענו.

במהלך ההלוויה הבחינה וולדיגר שהטלפון שלה לא מפסיק לצלצל. כשענתה נדרשה על ידי הנהלת הקואליציה להגיע במהירות להצביע בסיבוב השני על זהות מבקר המדינה הבא.

וולדיגר יצאה במהירות לירושלים והספיקה להגיע לכנסת ממש רגע לפני סגירת ההצבעה והיתה האחרונה להצביע בסיבוב השני.