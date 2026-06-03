השר זאב אלקין, השר במשרד האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, התייחס בראיון לערוץ 7 להמשך הירי של חיזבאללה לצפון ולהיערכות ישראל מול הארגון.

לדבריו, "חיזבאללה יורה וצה"ל יגיב במקום הנכון ובזמן הנכון", אך הדגיש כי הוא מעדיף להשאיר את הדברים לפעולות בשטח ולא להצהרות.

אלקין אמר כי גם בימים שבהם חיזבאללה יורה לעבר ישראל, מתקיימת פעילות צבאית עצימה בצפון. לדבריו, ישראל הרחיבה באופן משמעותי את רצועת הביטחון ופועלת להריסת תשתיות חיזבאללה בכפרים השיעיים שבמרחב.

השר טען כי ניתן להגיע לשקט בתוך זמן קצר, אך הזהיר מפני מצב שבו חיזבאללה יתבסס מחדש סמוך לגבול. "אנחנו לא מחפשים שקט בצפון, כי הרבה פעמים שקט הוא מדומה, אנחנו מחפשים ביטחון", אמר, והוסיף כי יש להשלים את היעדים שהוגדרו ולא להיכנע לירי הארגון.

בהמשך הראיון התייחס אלקין לתוכנית השיקום לצפון שאושרה בממשלה ואמר כי הוא זה שהביא את ההחלטה לאחר חודשים של עבודה. לדבריו, מדובר בהחלטה משלימה בהיקף של יותר מ-5.5 מיליארד שקלים, המצטרפת לשורת החלטות קודמות שהתקבלו בנושא.

אלקין ציין כי במהלך השנה האחרונה הוקצו לאזור קו העימות כ-13.5 מיליארד שקלים נוספים, לצד כמיליארד שקלים לגולן ולקצרין. הוא אמר כי מדובר בהשקעות חסרות תקדים שנועדו לשנות את המציאות באזור ולהביא, בין היתר, לגידול משמעותי במספר התושבים בצפון.

השר הוסיף כי לצד הדרישה הציבורית לביטחון, הממשלה מחויבת גם לספק מענה תקציבי לפיתוח ולמיגון. לדבריו, אושרו השקעות בתחומי החינוך והבריאות, ובהן כ-700 מיליון שקלים לשדרוג משמעותי של בית החולים בנהריה, כאשר חלק מהתוכניות כבר נמצאות בביצוע וחלקן צפויות לצאת לדרך בעקבות אישור הממשלה.