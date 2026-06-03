לקראת מלאת שלושים לפטירתו של הרב אריה שטרן זצ"ל, רבה הראשי לשעבר של ירושלים וראש מכון 'הלכה ברורה', התקיימה השבוע בישיבת ההסדר כרמיאל אזכרה מיוחדת לזכרו.

באירוע השתתפו רבנים, תלמידים, בני משפחה ומוקירי זכרו. את הערב פתח ראש ישיבת "אביר יעקב" בנהריה, הרב יחזקאל רפאלי, שסיפר על היכרותו עם הרב שטרן עוד מימי הקמת ישיבת ההסדר בקריית שמונה.

בדבריו תיאר כיצד כתלמיד צעיר פגש לראשונה דמות של תלמיד חכם גדול ומאיר פנים, והעיד כי אחת השיחות שקיים עם הרב שטרן השפיעה באופן משמעותי על החלטתו להמשיך את דרכו בעולם התורה.

חתנו של הרב שטרן, אל"ם (מיל') הרב ישי איתן, ראש המועצה הדתית בנימין, שיתף את המשתתפים בסיפורים אישיים מחיי המשפחה שהאירו את דמותו של הרב מזווית פחות מוכרת. בין היתר סיפר על עובד ניקיון בישיבת מרכז הרב שחיפש ערב לצורך קבלת הלוואה לרכישת דירה. לדבריו, הראשון שנענה לבקשה וחתם עבורו היה הרב שטרן זצ"ל. "כך הוא היה", תיאר, "אדם שראה כל יהודי, דאג לתלמידיו ולבני ביתו והיה נכון תמיד לסייע".

ראש הישיבה, הרב יעקב ידיד, חזר לימי נעוריו בתנועת הנוער עזרא בשכונת גבעת מרדכי בירושלים. הוא סיפר כיצד הגיעו חברי הסניף לביתו של הרב שטרן כדי לבקש ממנו לשמש כרב הסניף. "התקבלנו בחמימות רבה", סיפר, "והרב נענה לבקשתנו. במשך תקופה ארוכה הוא היה הכתובת לשאלות ולבירורים של סניפי ירושלים, מתוך סבלנות, אהבה ותחושת שליחות".

את הערב חתם בנו של הרב, הרב יחזקאל שטרן, ר"מ בישיבת ההסדר כרמיאל וראש הכולל הקהילתי. הוא סיפר כי באחד מאירועי המשפחה, לאחר שאחד הנכדים ערך סיום מסכת, אמר הרב שטרן כבדרך אגב "מעולם לא עשיתי סיום לעצמי". לדבריו, "האיש שעמל כל חייו על מפעל 'הלכה ברורה', שהיה מונח בכל סוגיות הש"ס ועסק בתורה יומם ולילה, לא ראה צורך לעשות עניין מעצמו. זו הייתה הגדלות שלו - גאונות לצד פשטות, שילוב שאנחנו מרגישים כמה הוא חסר לנו עכשיו".