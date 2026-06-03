הרב אמנון בזק, ר"מ בישיבת הר עציון, בירך את חברו, מבקר המדינה החדש עו"ד מיכאל ראבילו, וציין כי מדובר באדם "ראוי והגון לתפקיד".

ראבילו, בוגר מחזור י"ז של ישיבת הר עציון, יחליף בתפקידו את מתניהו אנגלמן, בוגר מחזור ט"ז של הישיבה.

בדבריו כתב הרב בזק כי הוא מכיר את ראבילו זה למעלה מיובל שנים. השניים למדו יחד שמונה שנים בבית הספר היסודי, ארבע שנים בישיבה התיכונית וחמש שנים בישיבת הר עציון, עד שנפרדו דרכיהם המקצועיות.

הרב בזק תיאר את ראבילו כאדם ירא שמים, אוהב תורה, ישר דרך ואיש משפחה למופת. עוד ציין כי הוא מתאפיין בצניעות ובענווה, לצד כישרונות מיוחדים, חריצות, התמדה ויכולת מקצועית גבוהה.

הוא סיפר כי כבר מגיל צעיר בלט ראבילו ביכולתו לגשת באופן מקצועי לכל נושא, תוך מאור פנים ונועם הליכות. הוא הוסיף כי לצד האתגרים הרבים הניצבים בפני מבקר המדינה, נדרשת גם היכולת לפעול ללא מחויבות כלפי אנשים שהיו קרובים אליו בעבר מבחינה מקצועית או אישית.

הרב בזק הביע אמון מלא ביושרו וביכולותיו של ראבילו לבצע את תפקידו במסירות ובמקצועיות, כפי שנהג לאורך השנים. את דבריו חתם בפסוק, "לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵא-לֹהִים הוּא".

מבקר המדינה הנכנס הוא בן הציונות הדתית. הוא למד בישיבת נתיב מאיר, ביחד עם חבר בית הדין הגדול הרב משה אמסלם, הרב צבי יניר מנהל מדור גיור ב'נתיב', עו"ד יצחק הרצוג ועו"ד עקיבא סילבצקי, ד"ר רוני שוויקה, השופט רם וינוגרד, השופט נפתלי שילה, הרב אהרון טרופ לשעבר ראש ישיבת בני צבי, הרב אבינועם זומר, ר"מ בישיבת מרכז הרב, והרב נדב פרידמן מישיבת מעלה אליהו.

בניו של מבקר המדינה למדו בישיבת מעלות וחתנו הרב אביעד בר אשר הוא ר"מ בצוות כולל הלכה בישיבת הר עציון. אחיו של המבקר הנכנס הוא הרב עמוס ראבילו, אב"ד בארץ חמדה ומלמד בישיבת חרשה.