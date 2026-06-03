אלוף-משנה איוב כיוף נכנס היום (רביעי) לתפקיד מפקד חטיבת גולני במקומו של אלוף-משנה עדי גנון, אשר שירת בתפקיד זה בשנתיים האחרונות וימשיך ללימודים.

מעמד החילופים נערך ברכס הבופור שבדרום לבנון בראשות מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין ובהשתתפות מפקדים וחיילים נוספים.

תא"ל יפתח נורקין, מפקד אוגדה 36, אמר בטקס "מבוקר השבעה באוקטובר החלה המתקפה. החלה המלחמה. גדוד 51 בגזרה הדרומית, גדוד 13 בגזרה המרכזית - קרבות עזים, מעטים מול המונים. באותו הבוקר, לוחמי חטיבת גולני נלחמו כמו אריות - כמו שחטיבת גולני יודעת להילחם, משימה מעל לכל.

מפקדים בראש, לא שואלים שאלות, מוסרים נפשם עד הכדור האחרון. מהתופת של השבעה באוקטובר, מהכישלון, נשארנו עומדים על רגלינו, אודות לאומץ בלתי יתואר של לוחמים, מפקדים, אזרחים ושאר כוחות הביטחון יכולנו להתארגן להתקפה", הוסיף.

הוא פנה למפקד היוצא ואמר "גנון אחי, פקודי, זכיתי להיות מפקדיך בחודשים האחרונים בלחימה בלבנון. הובלת את חטיבת גולני בתקופה המורכבת ביותר. בצמיחתה מתחקירי אותו יום ארור ובלחימה בלבנון, בעזה ושוב בלבנון. בדמותך, במנהיגותך הכל כך אופיינית לגולני ואפילו יש לומר לגדוד 51 - הובלת לניצחון".

למפקד הנכנס אמר "איוב היקר, אני שמח שאתה הוא זה שנבחר להוביל את חטיבת גולני בעת הזו. תקופת הלחימה הממושכת, מזמנת אתגרים רבים החל מהמשימה המורכבת שלפתחינו ועד לתהליכי שיקום ובניין כוח ההכרחיים. הניסיון המבצעי הרב שאתה מביא איתך, ההיכרות עם חטיבת גולני מתפקידך הקודמים ובעיקר - מנהיגותך הייחודית והאיכותית הם שיובילו אותך ואת החטיבה לניצחון. אנחנו נחושים להמשיך ולהגן ככל שיידרש, מכל מקום שיידרש. גולני שלי היא אותו הסיפור, היא טובי אנשים, היא שמות ופנים, מקומות וזמנים, אגדה וסיפור ללא אות ועיטור, גולני שלי - ניצחון, גנון יישר כוח ענק, איוב - אנחנו מאחוריך עד הניצחון".

אל"מ גנון אמר בנאום הפרידה שלו "אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים, והתמונה הזו שלכם, פה במבצר הבופור, באדמה עליה נלחמה חטיבת גולני לפני 44 שנים, מעל נהר הליטני אותו כבשתם אתם, דור הניצחון רק לפני ימים אחדים, תמונה זו היא נאום הסיום שלי. מיקום הטקס והנוף הנשקם ממנו, הוא הביטוי המפואר ביותר לרוח גולני. לדבקות במשימה, לרעות לוחמים, למקצועיות, לעקשנות, לאהבת הארץ ולחתירה למגע. חילוניים, דתיים, מהעיר והמושב, אשכנזים וספרדים, ימנים ושמאלנים, מילואים וסדיר, שהשארתם מאחור אישה וילדים, חברה ומשפחה. בשנתיים וחודשיים האחרונות אתם החטיבה שעברה את הקרבות הקשים וההירואיים ביותר, קרבות שעוד יסופרו במורשת הקרב בעתיד, קרבות מפוארים שאני אעשה עוול אם אנסה להסביר במילים בזמן כה קצר".

הוא פנה למשפחות הנופלים וביקש סליחה. "זו הזדמנות לבקש את סליחתם של המשפחות השכולות, היקרות לנו מכל. שמדינת ישראל חבה להם את חייה. סליחה שלא הצלחנו להגיע כפי שהיינו רוצים כפי שהיה ראוי שנגיע ונחבק".

המפקד החדש, אל"מ כיוף סיכם "אני נכנס היום לתפקידי כמפקדכם תחת תחושת גאווה, שליחות ויראת כבוד אדירים. גאווה לפקד על חטיבת העם, האחת, החטיבה שהובילה תמיד וביתר שאת בשנתיים וחצי האחרונות תחת לחימה מתמשכת ואתגרים אדירים, שליחות להגנה על המדינה בכל מחיר, שליחות שמתעצמת ברקע כוויות העבר ובראשם הכישלון בשבעה לאוקטובר 2023.

מיראת כבוד לאלה שאינם איתנו, אלה שנתנו הכל כדי לעמוד במשימה. חטיבת גולני קיימת 78 שנים למטרה אחת פשוטה וברורה - לנצח! בפשטות - רוח גולני בשבילי היא לנצח, לא לחזור בלי לבצע, לא להישבר לעולם, לפקד בגובה העיניים ולהיות בן אדם! עץ אחד- רוח אחת. מחויבותי הראשונה במעלה היא לשאת את לפיד רוח גולני כפי שהיא".