סקר דעת קהל שערך מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע, מציב את מפלגת זהות בראשות משה פייגלין עם 3.26% מהקולות - מרחק נגיעה מחציית אחוז החסימה לכנסת הבאה.

הסקר חושף ממצא דרמטי לפיו 49.9% מבוחרי גוש נתניהו רוצים לראות את זהות כחלק מהממשלה הבאה - מתוכם 22.7% "מאוד רוצים" ו- 27.2% "די רוצים" את המפלגה בממשלה. הפער העצום בין שיעור התמיכה הרעיונית (כמחצית מבוחרי הימין) לבין כוונת ההצבעה בפועל כיום, מהווה את מאגר הקולות הפוטנציאלי הגדול והמשמעותי ביותר בימין.

מעבר לפוטנציאל המפלגתי, הנתונים חושפים כי התמודדותה של זהות היא נכס אסטרטגי קריטי ו"שובר שוויון" עבור מחנה הימין כולו. על פי המודל של מדגם, חציית אחוז החסימה על ידי זהות עשויה לייצר תזוזה ישירה של 6 מנדטים לטובת גוש הימין ומצמצמת דרמטית את הפער מול האופוזיציה.

מנגד, סכנת אובדן הקולות מוחשית: בתרחיש בו זהות אינה מתמודדת, 42.7% ממצביעיה לא יישארו בהכרח בתוך גוש הקואליציה הנוכחית - 13% מהם יחצו את הקווים למפלגות האופוזיציה, וקרוב לשליש (29.9%) יהפכו לנמנעים או מתלבטים ויאבדו לגוש.

סקר זהות - סיכום מנדטים

נתוני סקר מדגם אלו מצטרפים לתמונה מחקרית עקבית העולה משלושת סקרי "מאגר מוחות" שערך פרופ' יצחק כ"ץ עבור זהות לאורך השנתיים האחרונות. ארבעת הסקרים העוקבים מראים כי זהות שומרת על יציבות סביב 4-5 מנדטים בכל נקודות הזמן. העובדה ששני מכוני מחקר בלתי-תלויים מגיעים שוב ושוב לתוצאות דומות, מאשררת את הבסיס האלקטורלי היציב והמובהק של המפלגה.

משה פייגלין, יו"ר זהות: "שני מכוני מחקר, ארבעה סקרים בשנתיים, ומגמה אחת ברורה - לזהות יש בסיס תמיכה יציב ואמיתי בלב החברה הישראלית. בשנתיים וחצי האחרונות הציבור התפכח והוא צמא לאמת ולדרך ברורה. הנתונים האלו מוכיחים שחצי ממחנה הימין מבין שהגיע הזמן לשינוי עמוק - דרך של חירות אישית מלאה וזהות יהודית שורשית. אנחנו לא מחפשים רק מושבים בכנסת, אנחנו באים להחזיר את המדינה לאזרחים. הדרך שלנו יציבה, החזון ברור, ויחד עם הציבור הענק שמחכה לנו - אנחנו חוזרים כדי לנצח ולהביא תקווה חדשה לישראל".

(הסקר נערך על ידי מכון מדגם בראשות מנו גבע במהלך מאי 2026, בקרב מדגם מייצג של 703 ישראלים בוגרים, עם טעות סטטיסטית של ±3.7% ברמת ביטחון של 95%.)