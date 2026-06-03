ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (רביעי) בראיון לרשת CNBC לדיווחים על "שיחת צעקות" בטונים צורמים במיוחד שהתקיימה השבוע בנושא לבנון בינו לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן. לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם", אמר נתניהו.

לדבריו "השאלה היא האם איראן רוצה לחזור לסבב לחימה נוסף. נחכה ונראה כמו שאומרים. לנו ולארה"ב יש יעדים משותפים, נראה מה נוכל להשיג בהסכם".

הוא סירב להתייחס לשיחת טלפון עצמה - אבל גם לא הכחיש את הנאמר בה. "יש ריבים גם במשפחות טובות", הדגיש.

נתניהו גם תקף בחריפות את מנהיגי אירופה. "זה מביש הדרך שבה מנהיגי אירופה נכנעים למיעוטים אסלאמיים קיצוניים במדינותיהם. הם יודעים שאנחנו מגנים גם עליהם, אבל אין להם את האומץ לעמוד לצד הדבר הנכון - הצד שיציל את הציוויליזציה שלנו מפני הברברים".