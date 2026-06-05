זאב גרשינסקי סמנכ"ל "נפש בנפש", התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס MEDEX בניו ג'רזי, וסיפר כיצד נולד הרעיון לקיים את האירוע.

"הבנו שרופאים שרוצים להגיע לישראל נתקלים בחסם ביורוקרטי - תהליך מול משרד הבריאות כדי לקבל את הרישיון אחרי העלייה. זה תהליך שיכול לקחת לפעמים תשעה חודשים ולפעמים שנה. בינתיים רופא מומחה, שיכול לעזור למדינת ישראל שנמצאת במצוקה ובמחסור של רופאים, יושב בבית.

לאט לאט בנינו מערכת שמעבירה את כל כובד המשקל לשלב טרום העלייה. הביורוקרטיה מתרחשת לפני העלייה למטוס וזה גם לא קורה דרך דואר - אלא הוא פוגש את הנציג כאן, מראה את המסמכים, ועכשיו נשאר רק לעלות ולהתחיל לעבוד", מוסיף גרשינסקי.

הוא מדגיש כי איחוד הכוחות הייחודי מאפשר למהלך להצליח מעל למשוער. "יש כאן שילוב של גופים - עמותות, הסוכנות היהודית ומשרדי הממשלה - שמבינים שרק ביחד אפשר להצליח באירוע הזה. בכל שנה אנחנו שוברים שיא במספר הנרשמים לאירוע הזה שמדינת ישראל מאוד מושכת אותם ומקבלים כאן את הפתרון המלא להצליח".