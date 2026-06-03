ראש עיריית רעננה חיים ברוידא הודיע כי התקבלה הודעה ממשרד הדתות המאפשרת לעיר לצאת לדרך בהליך בחירת רב ראשי לעיר.

לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר תקופה ממושכת של מאמצים, פגישות, דיונים ומאבקים שנועדו להביא לפתרון המשבר ולאפשר את קידום ההליך.

ברוידא התייחס לביקורת שנשמעה במהלך התקופה האחרונה ואמר כי "נשמעו לא מעט קולות, פורסמו פרסומים מגמתיים, ונעשו ניסיונות לייצר מחלוקות ולהכניס טריז מכוון בין חלקי הציבור". לדבריו, "מהלכים אלה לא קידמו את התהליך ואף עיכבו אותו", אך העירייה בחרה להמשיך "בדרך של אחריות ממלכתית, נחישות ודיאלוג ענייני מול כל הגורמים הרלוונטיים".

ראש העיר הדגיש כי לאורך כל הדרך עמד לנגד עיניו עיקרון מרכזי אחד, "טובתה של רעננה וזכותם של תושביה בלבד, לבחור רב שמכיר את העיר, את קהילותיה ואת אופייה המיוחד". הוא הוסיף כי מדובר ב"רב המחובר לציבור הרענני שיפעל למען כלל תושבי העיר מתוך אחריות, הקשבה ואחדות".

ברוידא ציין כי "היום אני שמח לומר, שהמאמצים נשאו פרי", והוסיף כי לאחר השלמת האישורים הנדרשים וחתימת משרד הדתות, רעננה יכולה להתחיל באופן רשמי את הליך בחירת הרב הראשי לעיר.

בהתייחסו לאופייה של העיר אמר ברוידא כי רעננה היא "עיר חזקה, מאוחדת ואיכותית", שבה חיים יחד דתיים, מסורתיים וחילונים, ותיקים ועולים חדשים. לדבריו, כל אחד מהם הוא "חלק בלתי נפרד מהפסיפס האנושי המיוחד שלנו".

ראש העיר הודה לחברי הנהלת העיר על הגיבוי והתרומה לקידום המהלך ולמשנה לראש העיר מאיר גרידיש על פעילותו מול משרד הדתות. הוא הוסיף, "אנחנו יוצאים היום לדרך חדשה וחשובה עבור העיר רעננה", והביע תקווה כי בסיום ההליך תזכה העיר ברב ראשי "שייצג בכבוד את העיר כולה ויתרום לחיזוק האחדות, הסובלנות והשותפות בין כל חלקי הקהילה".

גורם בכיר במשרד לשירותי דת אישר בשיחה עם ערוץ 7 את עיקרי הדברים, אך סייג כי המשך ההליך תלוי במהירות שבה יקודם הנושא עד לקביעת תאריך הבחירות.

מבדיקת ערוץ 7 עולה כי המועמד הבולט לרבנות העיר הוא הרב אביחי קצין, ראש בית המדרש ראשית בעיר שזוכה לתמיכה נרחבת במועצת העיר ובפוליטיקה הארצית. שם נוסף שעולה הוא הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר רעננה וראש מכון כת"ר.

מתמודד נוסף הוא הרב שבתי יגל, רב קהילת בני הישיבות בעיר.